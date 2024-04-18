Литвинов — о «Краснодаре»: «Первое место стало бы историей. Знаю, как все переживают»

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов в разговоре с «СЭ» высказался о соперничестве своего бывшего клуба, «Краснодара», с «Зенитом» в РПЛ.

«Думаю, они смогут выдержать темп «Зенита». Там есть прекрасные игроки, прекрасные тренеры, которые сейчас полностью отдаются своей работе. Первое место и чемпионство стало бы для «Краснодара» историей. Знаю, как все хотят этого и переживают. Считаю, у «Краснодара» есть большое желание и дух, который ведет их. Главное, чтобы у них все получалось», — сказал Литвинов «СЭ».

На первом месте в турнирной таблице чемпионата России идет «Зенит», набравший 47 очков. «Краснодар» (43) находится на второй строчке. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38).