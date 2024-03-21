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21 марта, 17:15

Футболист «Спартака-2» Бозов — о Промесе: «Игрок прекрасный. Всегда хорошо относится к молодым»

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Никита Бозов, выступающий за «Спартак-2», в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от знакомства с нападающим красно-белых Квинси Промесом.

— Мы ничего такого не обсуждали — это его жизнь и его личное дело. Не видел его переживаний и не сказал бы, что он о чем-то думает. Тренировался Квинси как и все, на таком же вайбе. Все было отлично.

— Как давно ты с ним знаком? Чем Квинси запомнился тебе по совместной работе или общению?

— Познакомился с ним я только в прошлом году. А первое его появление в «Спартаке» помню только по телевизору. Игрок он прекрасный, это видно по матчам. По-человечески всегда хорошо относится к молодым игрокам: может подсказать, пошутить", — сказал Бозов «СЭ».

Никита Бозов. «Моуринью сказал, что у меня большое будущее». Интервью молодого таланта «Спартака»

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае (ОАЭ), где проходил зимний тренировочный сбор команды. Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего.

Зарина Халимхонова

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
9
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