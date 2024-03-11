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11 марта, 16:55

Джикия извинился перед болельщиками «Спартака» после поражения от «Факела»

Руслан Минаев
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Факела» (0:2) в 20-м туре РПЛ.

«Хочется извиниться перед болельщиками «Спартака» за поражение в матче с «Факелом», потому что была долгая пауза, все заждались побед. К сожалению, не получилось этого добиться. Проиграли все вместе, как и побеждаем вместе», — цитирует Джикию Sport24.

Защитник добавил, что в игре с воронежцами красно-белые допустили командные ошибки и не смогли вернуться в игру после перестроения.

В игре с «Факелом» 10 марта Джикия появился на поле в матче РПЛ впервые со 2 сентября 2023 года. Тогда «Спартак» на выезде проиграл «Краснодару» (0:2) в 7-м туре чемпионата.

Источник: Sport24
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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