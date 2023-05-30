Джикия: «С Жиго хочу созвониться — давно не общались»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, поддерживает ли связь с экс-игроками красно-белых Самюэлем Жиго и Максимилиано Кофрие.

— Вчера был год с финала Кубка России. С какими эмоциями вспоминаете тот день?

— Сегодня пересматривал видео, это исторический момент. Всегда приятно такое вспоминать.

— Какое видео больше всего пересматриваете? Были разные моменты, например, «Ауф» от Жиго.

— С Жиго хочу созвониться сегодня вечером, мы с ним давно не общались. Позвоню, спрошу как он. Наберу ему через пару часиков.

— А с Кофрие общаетесь?

— С ним давно не общался.

Кофрие выступает на правах аренды за «Клермон». Жиго перешел с «Марсель», подписав контракт до лета 2025 года