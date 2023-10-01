Защитник «Спартака» Хлусевич ответил на английском на вопрос о разгромном поражении от «Крыльев Советов»

Сегодня, 18:58
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич не стал комментировать разгромное поражение от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ и ответил на вопрос о своем состоянии после травмы, полученной в игре с самарцами.
— Даниил, что случилось сегодня с командой?
— Not today (англ. «не сегодня» — прим. «СЭ»), — ответил Хлусевич.
— Как нога? Что за травма?
— Пока не знаю.
На 74-й минуте встречи Хлусевич получил удар в колено в единоборстве с хавбеком самарцев Никитой Салтыковым. 8 минут спустя защитник красно-белых был заменен на Руслана Литвинова.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 16 очками в 10 матчах. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против «Пари НН» (8 октября).