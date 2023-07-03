Защитник «Спартака» Тавареш успешно перенес операцию на колене

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Томаш Тавареш успешно прооперирован. Он передает всем привет и благодарность за слова поддержки. Скорейшего выздоровления, Томаш!» — говорится в сообщении клуба.

Тавареш повредил переднюю крестообразную связку в составе молодежной сборной Португалии во время подготовки к первенству Европы U21. Футболист покинул команду и прибыл в расположение «Спартака» для восстановления. Однако врачами московского клуба было принято решение о необходимости хирургического вмешательства.

В сезоне-2022/23 Тавареш провел 18 матчей за красно-белых, забил один гол и сделал одну результативную передачу.