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Сегодня, 13:04

Филипенко: «Дзюба — один из сильнейших форвардов в России. Сейчас он готовит себя к жизни после футбола»

Зарина Халимхонова
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Защитник «Урала» Егор Филипенко поделился «СЭ» мнением о перспективах нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«С Дзюбой у нас нормальные отношения, периодически поддерживаем общение. Не сказал бы, что он ушел куда в тень. Все равно считаю его одним из сильнейших нападающих в России, даже на данный момент. Он уже всем все доказал. Так скажем, это часть его популярности. Конечно, его зовут во многие проекты, и он там участвует, ему нравится. Почему нет? Артем — возрастной футболист. В какой-то степени он готовит себя к жизни, которая будет после футбола», — сказал Филипенко «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале 2023 года.

В сезоне-2023/24 35-летний футболист провел 23 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Контракт форварда действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/20468713
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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