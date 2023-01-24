Круговой — о конкуренции «Зенита» со «Спартаком»: «Мы главные конкуренты сами себе»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о том, как проходят зимние сборы команды.

«Сборы проходят плодотворно. Готовимся ко второй части сезона. Надеюсь, проведем оставшиеся матчи как можно лучше, чтобы у конкурентов не появилось даже мыслей нас догнать», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Также футболист поделился мнением о конкуренции со «Спартаком» в чемпионате страны.

«Мы главные конкуренты сами себе», — сказал Круговой.

На зимнюю паузу «Зенит» ушел лидером РПЛ-2022/23, опережая «Спартак» на 6 очков.