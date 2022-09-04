Ловрен: «Если ты не хочешь побеждать, если ты не голоден — ты проиграешь чемпионат»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен после завершения матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» оценил уровень конкуренции в чемпионате России.

— Вы не боитесь, что «Зенит» может перестать доминировать в России?

— Всегда есть такая вероятность. Если ты не хочешь побеждать, если ты не голоден — ты проиграешь чемпионат. Но показываем, что мы голодны до побед, поэтому мы выигрываем. У нас есть характер.

— Что случилось в моменте с Джикией?

— Просто эмоции в футболе. Джикия защищал своих игроков, я защищал своих. Это футбол.

— Какая у вас мотивация играть за первые места, если нет еврокубков?

— Это не скучно. Мы должны принять это, к сожалению. Это не наше решение. Мы продолжаем бороться за чемпионство, за Кубок России. Мы пытаемся быть лучшими.