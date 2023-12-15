Защитником ЦСКА Рошей интересуются клубы из Европы и Саудовской Аравии

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К защитнику ЦСКА Виллиану Роше проявляют интерес клубы из Европы и Саудовской Аравии, сообщает журналист Экрем Конур.
Как утверждает источник, футболистом интересуются команды из немецкой бундеслиги, французской лиги 1 и турецкой Суперлиги.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» заинтересован в бразильском защитнике.
28-летний Роша перешел в ЦСКА в 2022 году. Его контракт рассчитан до 2025 года. В этом сезоне бразилец принял участие в 22 матчах за красно-синих во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 миллионов евро.