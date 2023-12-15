Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:22

Защитником ЦСКА Рошей интересуются клубы из Европы и Саудовской Аравии

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

К защитнику ЦСКА Виллиану Роше проявляют интерес клубы из Европы и Саудовской Аравии, сообщает журналист Экрем Конур.

Как утверждает источник, футболистом интересуются команды из немецкой бундеслиги, французской лиги 1 и турецкой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» заинтересован в бразильском защитнике.

28-летний Роша перешел в ЦСКА в 2022 году. Его контракт рассчитан до 2025 года. В этом сезоне бразилец принял участие в 22 матчах за красно-синих во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Футбол
ФК Трабзонспор
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Обсудить
Читайте также
Россия — 29-я в рейтинге УЕФА: между Азербайджаном и Словенией. Но есть и хорошие новости
Личка напомнил о Шварце и Черчесове. Какие изменения ждут «Динамо» зимой?
ФАС возбудила дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста цен
ВС РФ примут меры в ответ на возможное использование Украиной авиабаз Европы
«Роскосмос» показал снимок принесшего рекордные снегопады циклона «Ваня»
Макрон заявил о неготовности Евросоюза к включению Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Тренировал Головина, вывел Испанию на Евро и рассорился с Луисом Энрике. «Сочи» пригласил Морено
Роберт Морено назначен на пост главного тренера «Сочи»
Источник: Сперцян посоветовал Галицкому купить в «Краснодар» Севикяна
В «Зените» заявили, что не планируют продавать игроков в зимнее трансферное окно
Булыкин назвал игрока, ставшего главным открытием первой части сезона в РПЛ
Источник: «Спартак» отказался от трансфера нападающего «Црвены Звезды» Миятовича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Петрушин оценил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ

Роберт Морено назначен на пост главного тренера «Сочи»