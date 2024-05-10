Таранов: «Осинькин заслужил шанс работать в топ-клубе РПЛ»

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов ответил на вопрос, заслужил ли главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин приглашение в один из топ-клубов РПЛ.

«Я с детства знаю этого специалиста, нам довелось поработать в юношеской сборной. И по мне, Игорь Витальевич — такой тренер подрастающего поколения, именно для молодых ребят, которые только-только себя начинают зарекомендовывать в большом футболе. Что касается опыта работы Игоря Витальевича с какими-то большими командами, я понимаю, что его еще нет. Конечно, было бы очень интересно за этим понаблюдать. То, что он заслужил такой шанс, — это без сомнений», — цитирует Таранова «РБ Спорт».

58-летний Осинькин возглавил «Крылья Советов» летом 2020 года. В нынешнем сезоне самарский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 28 матчах.

Контракт специалиста рассчитан до конца сезона-2024/25.