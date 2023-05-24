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Сегодня, 19:16

«Зенит» достиг отметки в 10 миллионов подписчиков в социальных сетях

Мария Гусева
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Общий объем аудитории «Зенита» на всех площадках в социальных сетях превысил 10 миллионов подписчиков, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. Это абсолютный рекорд среди российских спортивных клубов.

«Сине-бело-голубые благодарят всех болельщиков за уникальное достижение и фантастическую поддержку!» — говорится в сообщении клуба.

Ближайшими преследователями петербуржцев по этому показателю являются «Спартак» (6,4 миллиона подписчиков), ЦСКА (2,9), «Локомотив» (2) и «Динамо» (1,9).

В этом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда под руководством Сергея Семака пятый раз подряд завоевала золотые медали РПЛ.

Источник: https://t.me/fczenit/11975
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