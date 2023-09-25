Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:23

«Зенит» готовится к «Оренбургу» в штатном режиме

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Telegram Дзен

Во вторник «Зенит» начнет подготовку к запланированному на 30 сентября выездному матчу 10-го тура РПЛ с «Оренбургом», а в понедельник у сине-бело-голубых был плановый выходной. В общую группу должен вернуться 25-летний полузащитник Андрей Мостовой, который не выходил на поле с 3 сентября, когда получил повреждение в игре 7-го тура с ЦСКА (1:1). При этом его участие во встрече оренбуржцами пока под вопросом.

Единственным серьезно травмированным футболистом остается 19-летний хавбек Дмитрий Васильев: возвращение в строй произойдет не ранее, чем через два месяца.

План подготовки чемпионов не претерпел изменений после поражения в 9-м туре от «Локомотива» (1:2). Команда и тренерский штаб не проводили никаких внеплановых собраний, а председатель правления клуба Александр Медведев посетил раздевалку после финального свистка уже по традиции — он это делает всегда, когда лично присутствует на играх «Зенита».

РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
4
Обсудить
Читайте также
ВАДА пригрозило Олимпийскому совету Азии санкциями за флаг КНДР на открытии Азиады
Мишин сообщил, что Лазукин завершил карьеру и работает тренером в Казахстане
МИД РФ заявил о неприемлемых выпадах в адрес России в послании Пашиняна
Матвиенко заявила о финансовой дыре в бюджете «Почты России»
Bloomberg заявил о возможном появлении нового союзника Москвы в Европе
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Рубин» — «Краснодар» и другие матчи
«Спартак» отреагировал на новость о конфликте Промеса с полицейскими в Москве
Медведев назвал околесицей новость о серьезном разговоре с игроками «Зенита» после поражения от «Локомотива»
Соболев рассказал, что волнуется за Джикию
В «Динамо» сообщили, что клубу предлагали Глушакова: «Даже иногда из самых неожиданных источников»
«Краснодар» — единоличный лидер РПЛ: турнирная таблица
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе назвала Дзюбу лучшим футболистом после Акинфеева

Детский тренер Дзюбы раскритиковал игрока за слова о Семаке