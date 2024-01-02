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Сегодня, 21:43

«Зенит» и «Краснодар» не делали предложений «Пачуке» по трансферу Идрисси

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Футбольный агент Аннас Эль Гуш прокомментировал перспективы трансфера полузащитника «Пачуки» Уссамы Идрисси в российские клубы.

Ранее агент заявил, что марокканский хавбек может зимой перейти в «Зенит» или «Краснодар».

«В данный момент к Уссаме нет интереса из России», — цитирует Эль Гуша «РБ Спорт».

27-летний футболист подписал контракт с «Пачукой» в сентябре 2023 года, соглашение рассчитано до лета 2025. Идрисси сыграл за мексиканский клуб 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5,5 млн евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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