«Зенит» и «Спартак» попали в рейтинг команд с наибольшим количеством воспитанников в высших лигах

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг клубов, чьи воспитанники выступают в высших дивизионах по всему миру. Среди российских команд в списке фигурируют «Зенит» и «Спартак», которые подготовили 33 и 32 воспитанника, выступающих в высших лигах. В тройку рейтинга входят «Аякс» (86 игроков), «Бенфика» (85) и «Спортинг (83). Лидеры рейтинга: 1. «Аякс» (Нидерланды) — 86 воспитанников, 2. «Бенфика» (Португалия) — 85, 3. «Спортинг» (Португалия) — 83, 4. «Дефенсор» (Уругвай) — 82, 5. «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 81, 6. «Динамо» Киев (Украина) — 80, 7. «Ривер Плейт» (Аргентина) — 79, 8. «Барселона» (Испания) — 77, «Насьональ» (Уругвай) — 77, 9. «Динамо» Загреб (Хорватия) — 74, «Шахтер» (Украина) — 74, 10. «Партизан» (Сербия) — 71, 11. «Велес» (Аргентина) — 69, 12. «Реал» (Испания) — 67.