«Зенит» и «Спартак» попали в рейтинг команд с наибольшим количеством воспитанников в высших лигах

26 октября, 23:17
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг клубов, чьи воспитанники выступают в высших дивизионах по всему миру.
Среди российских команд в списке фигурируют «Зенит» и «Спартак», которые подготовили 33 и 32 воспитанника, выступающих в высших лигах.
В тройку рейтинга входят «Аякс» (86 игроков), «Бенфика» (85) и «Спортинг (83).
Лидеры рейтинга:
1. «Аякс» (Нидерланды) — 86 воспитанников,
2. «Бенфика» (Португалия) — 85,
3. «Спортинг» (Португалия) — 83,
4. «Дефенсор» (Уругвай) — 82,
5. «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 81,
6. «Динамо» Киев (Украина) — 80,
7. «Ривер Плейт» (Аргентина) — 79,
8. «Барселона» (Испания) — 77,
«Насьональ» (Уругвай) — 77,
9. «Динамо» Загреб (Хорватия) — 74,
«Шахтер» (Украина) — 74,
10. «Партизан» (Сербия) — 71,
11. «Велес» (Аргентина) — 69,
12. «Реал» (Испания) — 67.