Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:45

«Зенит»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Игроки «Зенита» вернутся из зимнего отпуска 11 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Вендел.
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Футболисты «Зенита» ушли в отпуск 11 декабря. 11 января сине-бело-голубые пройдут медосмотр в Международном медицинском центре «СОГАЗ».

14 января игроки клуба из Санкт-Петербурга отправятся на первый тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ), который завершится 29 января. Второй сбор продлится с 1 по 28 февраля в Дохе.

«Зенит» под руководством тренера Сергея Семака набрал 36 очков, занимая второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу 2023 / 2024 после 18 туров. Команда из Санкт-Петербурга не уступает лидерство в РПЛ на протяжении пяти сезонов.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

«Краснодар»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Обсудить
Читайте также
Защитник «Флуминенсе» Нино близок к переходу в «Зенит»
Гол и пас Миранчука вывели «Аталанту» в четвертьфинал Кубка Италии
Эдгард Запашный: умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов
В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
Медведев жестко отреагировал на позицию МИД Франции по атаке Белгорода
Экс-депутат рады раскритиковала русскоязычных боевиков ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Зенит» взял 17-летнего вундеркинда из Бразилии. Педро — суперталант, но не стоит сразу ждать от него чудес
«Краснодар»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы
«Ахмат» не заинтересован в полузащитнике «Локомотива» Куликове
«Зенит» объявил о переходе 17-летнего форварда «Коринтианса» Педро
Умер бывший главный тренер «Балтики» Леонид Ткаченко
Сделка по переходу Кастаньо в «Краснодар» близка к завершению
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Наумов: «Трансфер Ренана был не совсем удачным»

Кузнецов рассказал, как мотивировал Пиняева футболкой Месси