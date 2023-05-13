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Сегодня, 15:20

«Зенит» — «Краснодар»: стартовые составы. Алип выйдет с первых минут, Сперцян — вне заявки

Виталий Косик
Корреспондент
Футболисты «Зенита».
Фото Global Look Press
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Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча пройдет на «Газпром Арене».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.
Запасные: Васютин, Одоевский, Круговой, Адамов, Родригао, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Козлов, Мантуан, Кассьерра.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Ионов, Ахметов, Баньяц, Кевин Пина, Олусегун, Дэвид.
Запасные: Агкацев, Кокарев, Исаенко, Литвинов, Сухорученко, Кокоев, Ндука, Батчи, Самко, Кокшаров.

Ранее сообщалось, что полузащитник Эдуард Сперцян, защитник Кристиан Рамирес и форвард Джон Кордоба пропустят эту встречу для отдыха перед матчем второго этапа финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Урала». Игра состоится 17 мая, начало — 19.30 мск.

Матч 27-го тура чемпионата России пройдет сегодня, 13 мая, начало — 16.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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