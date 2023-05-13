Тарханов оценил победу «Урала» над «Оренбургом»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу екатеринбургского клуба над «Оренбургом» в матче 27-го тура РПЛ (2:1).

«Хорошо что «Урал» выиграл этот матч. Команде нужны были очки для того, чтобы оторваться от тех, кто сзади. Да и не выигрывала команда давно, победа была нужна «Уралу». Поначалу для команды все было хорошо — 14 игр без поражений, а потом появились проблемы. Тут, наверное, дело в том, что были и Кубок, и чемпионат. И где-то сил не хватило. А тут неделю пауза была, и они пришли в себя», — цитирует Тарханова Metaratings.ru.

После этого матча «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. «Оренбург» с 39 очками идет восьмым. В следующем туре клуб из Екатеринбурга встретится с «Крыльями Советов», оренбуржцы сыграют против «Зенита».