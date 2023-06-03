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Сегодня, 19:53

«Зенит» объявил о продлении контракта с Кержаковым

«Зенит» продлил контракт с вратарем Кержаковым до 2024 года
Мария Гусева
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«Зенит» продлил контракт с вратарем Михаилом Кержаковым, сообщила пресс-служба клуба.

Новое соглашение 36-летнего голкипера с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24.

Кержаков является воспитанником сине-бело-голубых. В 2004 году вратарь присоединился к дублю «Зенита» и неоднократно привлекался к работе с основой. На протяжении карьеры Кержаков выступал за «Спортакадемклуб», «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург».

Кержаков — пятикратный чемпион России в составе «Зенита», двукратный обладатель Кубка страны. В текущем сезоне вратарь провел 27 матчей во всех турнирах, отыграв 14 игр «на ноль».

Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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