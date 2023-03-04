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Сегодня, 21:45

«Зенит» поздравил Малафеева с 44-летием

Галина Глазко
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«Зенит» в своих социальных сетях поздравил бывшего вратаря команды Вячеслава Малафеева с 44-летием, которое он отмечает сегодня, 4 марта.

«От всей душ поздравляем с праздником», — говорится в сообщении.

Малафеев является воспитанником «Зенита». За сине-бело-голубых он провел 17 сезонов, отыграл 442 матча (в том числе 164 на ноль) и 29 матчей за сборную России.

Малафеев — рекордсмен клуба по сыгранным за «Зенит» минутам (39 167) и по выигранных кубкам и медалям (16). Вместе с сине-бело-голубыми он четырежды выигрывал чемпионат России, дважды — Кубок и Суперкубок страны, Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Вячеслав Малафеев
ФК Зенит
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