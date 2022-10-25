«Зенит» примет решение по выкупу Алипа после 18 ноября

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«Зенит» еще не принял решение, будет ли выкупать контракт защитника Нуралы Алипа у «Кайрата», утверждает «РБ Спорт».
Казахстанский защитник выступает за «Зенит» на правах аренды, его контракт принадлежит «Кайрату». Соглашение 22-летнего Алипа с петербургским клубом истекает в конце года.
Будет ли «Зенит» выкупать контракт казахстанского защитника, клуб решит после окончания первой части сезона. Заключительный матч этой осени команда проведет 18 ноября в рамках Кубка России против «Спартака».
В текущем сезоне Алип принял участие в 2 матчах РПЛ, проведя на поле 46 минут. В кубке России на его счету 3 игры. Кроме того, футболист провел полный матч в Суперкубке России.
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Основные источники исследования