«Зенит» провел социальную акцию, приуроченную к Международному дню пожилого человека

«Зенит» перед матчем 11-го тура РПЛ против «Ростова» провел социальную акцию, чтобы обратить внимание на организации, которые помогают бабушкам и дедушкам.

Игроки вышли на поле «Газпром Арены» в футболках с фотографиями своих бабушек и дедушек, сопроводив их теплыми словами в адрес родных.

Также футболисты надели сине-бело-голубые шарфы, связанные мастерицами социального проекта поддержки творческих пенсионеров «От Ба».

Шарфы будут выставлены на продажу. Часть вырученных средств будет направлена в благотворительный фонд «Старость в радость», который занимается помощью пожилым людям.