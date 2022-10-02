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Сегодня, 16:25

«Зенит» провел социальную акцию, приуроченную к Международному дню пожилого человека

Гоша Чернов
Корреспондент

«Зенит» перед матчем 11-го тура РПЛ против «Ростова» провел социальную акцию, чтобы обратить внимание на организации, которые помогают бабушкам и дедушкам.

Игроки вышли на поле «Газпром Арены» в футболках с фотографиями своих бабушек и дедушек, сопроводив их теплыми словами в адрес родных.

Также футболисты надели сине-бело-голубые шарфы, связанные мастерицами социального проекта поддержки творческих пенсионеров «От Ба».

Шарфы будут выставлены на продажу. Часть вырученных средств будет направлена в благотворительный фонд «Старость в радость», который занимается помощью пожилым людям.

ФК Зенит
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