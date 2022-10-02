«Зенит» победил «Ростов» и упрочил лидерство в чемпионате

«Зенит» победил «Ростов» в матче 11-го тура чемпионата России. Питерцы на своем поле выиграли со счетом 3:1.

Голами в составе победителей отметились нападающий Малком, а также полузащитники Вендел и Далер Кузяев.

У «Ростов» единственный гол на счету форварда Николая Комличенко.

«Зенит» одержал девятую победу в сезоне и упрочил лидерство в чемпионате, набрав 29 очков. Теперь команда Сергея Семака опережает на 6 очков идущий на втором месте ЦСКА.

«Ростов» потерпел первое поражение в сезоне и идет на третьем месте (22 очка).

В следующем туре «Зенит» 8 октября на выезде сыграет против «Факела». «Ростов» на следующий день примет на своем поле «Краснодар».