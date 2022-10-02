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Сегодня, 18:28

«Зенит» победил «Ростов» и упрочил лидерство в чемпионате

Иван Шитик
Корреспондент
2 октября. «Зенит» — «Ростов» — 3:1.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» победил «Ростов» в матче 11-го тура чемпионата России. Питерцы на своем поле выиграли со счетом 3:1.

Голами в составе победителей отметились нападающий Малком, а также полузащитники Вендел и Далер Кузяев.

У «Ростов» единственный гол на счету форварда Николая Комличенко.

«Зенит» одержал девятую победу в сезоне и упрочил лидерство в чемпионате, набрав 29 очков. Теперь команда Сергея Семака опережает на 6 очков идущий на втором месте ЦСКА.

«Ростов» потерпел первое поражение в сезоне и идет на третьем месте (22 очка).

В следующем туре «Зенит» 8 октября на выезде сыграет против «Факела». «Ростов» на следующий день примет на своем поле «Краснодар».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
02 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Ростов

ФК Зенит
ФК Ростов
30
141
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