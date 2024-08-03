Хет-трик Глушенкова принес «Зениту» разгромную победу над «Ростовом»

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче третьего тура РПЛ — 5:0.

Хет-трик за сине-бело-голубых оформил Максим Глушенков. 25-летний форвард отличился на 25-й, 35-й и 68-й минутах. Еще по голу забили Педро (19-я минута) и Матео Кассьерра (33-я).

«Зенит» (9 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».