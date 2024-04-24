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Сегодня, 19:15

«Зенит» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Зенит» сыграет с «Рубином» в чемпионате России 24 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Педро (ФК «Зенит»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Зенит» примет «Рубин» в рамках 21-го тура чемпионата России в среду, 24 апреля. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи «Зенит» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/24 доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

Сине-бело-голубые с 50 очками лидируют в таблице чемпионата. Команда Рашида Рахимова набрала 33 балла и занимает 9-ю строчку первенства России.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Рубин

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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