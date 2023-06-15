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Жирков заявил, что планирует обучаться на тренера

Виктория Кравченко
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Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Юрий Жирков рассказал о планах на будущее.

«Позвонили из РФС, буду обучаться, наверное, на тренера, — сказал Жирков. — В августе начнется, я думаю, что могу принять участие в обучении, но не знаю. Но планирую принять участие. Сначала нужно получить лицензию, а потом уже думать о дальнейших планах», — цитирует Жиркова ТАСС.

39-летний футболист завершил карьеру летом прошлого года, поиграв за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки».

Источник: https://tass.ru/sport/18015409
Юрий Жирков
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