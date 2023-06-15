Тикнизян: «Очень счастлив, что мы смогли заткнуть рты тем людям, которые списывали «Локомотив» со счетов»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» рассказал, как реагировал на неудачные результаты команды в сезоне 2022/23.

«Для меня этот сезон — проверка на прочность. Мы посмотрели, из чего состоим. Несмотря на то давление, которое было вокруг нас, на то положение, в которое мы себя загнали, мы смогли выйти из этого достойно. Мы не опустили руки, продолжили работать, и нам свыше за это воздалось. Очень жаль, что очередной сезон без трофеев, потому что любого спортсмена характеризуют его титулы. Но я очень счастлив, что мы смогли выбраться из этой ситуации и заткнуть рты тем, кто позволял себе в начале года списывать «Локомотив» со счетов, говоря, что мы останемся в зоне стыков. Мне просто интересно сейчас посмотреть им в глаза и спросить: «Что вы скажете сейчас?» — сказал Тикнизян «СЭ».

Тикнизян играет в составе «Локомотива» с 2021 года. В минувшем сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами.

С марта 2023 года футболист также выступает за сборную Армении.