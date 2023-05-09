Жоаозиньо заявил, что ему обидно за уход Бердыева из «Сочи»

Сегодня, 10:20
Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об уходе Курбана Бердыева из команды.
— Как вам обстановка в команде, результаты?
— Плохо, уступили «Локомотиву». Но надеюсь, что в следующей игре все будет нормально.
— Как восприняли уход Бердыева?
— Обидно. Человек только пришел в команду и сразу ушел. Но это тоже футбол, бывает.
— Как-то попрощались по-особенному с ним?
— Все попрощались, он пришел на тренировку.
10 апреля стало известно, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.