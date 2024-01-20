Испанский журналист Эспина: «Абаскаль справится с работой в ла лиге»

Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина прокомментировал новость о том, что Гильермо Абаскаль может возглавить «Кадис».

«Лично я ничего не слышал об интересе «Кадиса» к Абаскалю. Не знаю, насколько эта информация правдива. Посмотрим. Справится ли Абаскаль с работой в ла лиге? Думаю, да, он достаточно квалифицирован и обучен для этого», — приводит слова Эспина «РБ Спорт».

Контракт 34-летнего испанского специалиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.