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Сегодня, 15:01

Журналист Daily Mail прокомментировал срыв трансфера Санчеса из «Тоттенхэма» в «Спартак»

Виктория Кравченко
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Журналист Daily Mail Пол Браун поделился мнением о возможном переходе в «Спартак» защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса.

«Трансфер Санчеса в «Спартак» практически невозможен. В первую очередь его тяжело осуществить с точки зрения перевода денег. Английским клубам не рекомендуют вести дела с российскими. Не верю, что этот переход состоится», — цитирует Браун «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» стало известно, почему Санчес отказался от перехода в «Спартак».

Защитник выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне 27-летний колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Санчеса со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/britanskij-zhurnalist-ne-veryu-chto-transfer-sanchesa-v-spartak-sostoitsya/
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Давинсон Санчес
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