Журова предположила, что «Зенит» может не получить денег от «Ювентуса» за Малкома

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможном трансфере Малкома в «Зенит».

«Наверное, это тоже интересно игроку, может, он всю жизнь мечтал в «Ювентусе» играть. Не кинут ли европейцы в очередной раз российский клуб? Этого никто не гарантирует. Допускаю, что денег, скорее всего, может не быть», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» уже работает над официальным предложением «Зениту» по трансферу Малкому.

Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.