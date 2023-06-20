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Сегодня, 16:34

Журова предположила, что «Зенит» может не получить денег от «Ювентуса» за Малкома

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможном трансфере Малкома в «Зенит».

«Наверное, это тоже интересно игроку, может, он всю жизнь мечтал в «Ювентусе» играть. Не кинут ли европейцы в очередной раз российский клуб? Этого никто не гарантирует. Допускаю, что денег, скорее всего, может не быть», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» уже работает над официальным предложением «Зениту» по трансферу Малкому.

Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/svetlana-zhurova-dopuskayu-chto-zenit-mozhet-ne-poluchit-deneg-ot-yuventusa-za-malkoma/
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ювентус
Светлана Журова
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