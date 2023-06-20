В «Сассуоло» не исключили интерес к Сперцяну

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об активном интересе клуба к ситуации с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном с целью возможного трансфера.

«Сперцян не приоритетный игрок для нас. Этот футболист дорогой», — сказал Росси «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил о заинтересованности «Интера», «Сассуоло» и «Фиорентины» в трансфере игрока.

В сезоне-2022/23 23-летний армянский футболист провел 41 матч за «быков», забил 14 голов и сделал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 12 миллионов евро.