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Сегодня, 16:40

В «Сассуоло» не исключили интерес к Сперцяну

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболист Эдуард Сперцян.
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об активном интересе клуба к ситуации с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном с целью возможного трансфера.

«Сперцян не приоритетный игрок для нас. Этот футболист дорогой», — сказал Росси «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил о заинтересованности «Интера», «Сассуоло» и «Фиорентины» в трансфере игрока.

В сезоне-2022/23 23-летний армянский футболист провел 41 матч за «быков», забил 14 голов и сделал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 12 миллионов евро.

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Сассуоло
серия А
0
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