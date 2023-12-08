Зиньковский: «Хотелось бы совершать больше голевых действий, результативных передач совсем мало»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о своей игре в первой части сезона РПЛ.

«Оценки своей игре давать не люблю. Хотелось бы совершать больше голевых действий. Результативных передач сделал совсем мало. Зато забил три раза? Все равно недостаточно», — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Спартака».

27-летний вингер в текущем сезоне провел 23 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом прошлого года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2026/27.