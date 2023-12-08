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Сегодня, 15:50

Зиньковский: «Хотелось бы совершать больше голевых действий, результативных передач совсем мало»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о своей игре в первой части сезона РПЛ.

«Оценки своей игре давать не люблю. Хотелось бы совершать больше голевых действий. Результативных передач сделал совсем мало. Зато забил три раза? Все равно недостаточно», — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Спартака».

27-летний вингер в текущем сезоне провел 23 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом прошлого года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2026/27.

Источник: ФК «Спартак»
Антон Зиньковский
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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