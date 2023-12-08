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Сегодня, 16:01

Зиньковский — о результатах «Спартака»: «Каждый из нас хочет побеждать и быть минимум в тройке»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский оценил результаты команды в первой части сезона.

«Думаю, тут все очевидно. Никто не удовлетворен результатом. Каждый из нас хочет чаще побеждать и быть выше, как минимум в тройке», — цитирует Зиньковского пресс-служба «Спартака».

После 17 туров «Спартак» c 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

В 18-м туре красно-белые на своем поле примут «Крылья Советов» в последнем матче перед зимней паузой в РПЛ. Игра пройдет в субботу, 8 декабря. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Антон Зиньковский
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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