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Сегодня, 11:01

Зиньковский: «Провокации игроков «Зенита»? «Спартак» готов дать отпор — как и всегда»

Виктория Кравченко
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский перед матчем с «Зенитом» в рамках 26-го тура РПЛ рассказал, что думает о возможных провокациях игроков петербургского клуба.

«Будут ли провокации от игроков «Зенита» или нет? А кто знает? Если что, мы готовы дать отпор (улыбается). Как и всегда!» — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 7 мая, в Санкт-Петербурге. В этом сезоне РПЛ петербургский клуб лидирует в чемпионате, набрав 61 очко в 25 матчах. «Спартак» располагается на третьей строчке с 49 очками.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5093467-anton-zinkovskij-provokacii-igrokov-zenita-spartak-gotov-dat-otpor-kak-i-vsegda.html
Антон Зиньковский
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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