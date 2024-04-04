Малышев заявил, что «Спартак» не контактировал с Артуром Жорже из «Браги»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что в клубе не контактировали с главным тренером «Браги» Артуром Жорже.

«С гражданином из «Браги» мы не контактировали, не общались. Мы обсуждаем работу клуба с руководителями достаточно регулярно. Чемпионат еще не закончился. У команды, тренера, руководителей есть еще шанс что-то исправить», — сказал Малышев.

В марте появилась информация, что «Спартак» заинтересован в приглашении Жорже. Сам специалист заявил, что отказал российскому клубу.