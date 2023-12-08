Отстоит ли «Краснодар» первое место в матче с ЦСКА? Возьмет ли «Спартак» реванш у «Крыльев»? Главные интриги РПЛ перед зимней паузой

Анонс 18-го тура.

«Локомотив» — «Урал»: сумеют ли железнодорожники не пропустить

«Локомотив» в этом сезоне шатает, и его результаты в последние месяцы — тому подтверждение. С одной стороны, в последних 10 турах у железнодорожников лишь одно поражение (от «Ростова» 0:1), с другой — 16 из возможных 30 набранных очков. Но победа над «Зенитом» на прошлой неделе должна подстегнуть команду Михаила Галактионова перед зимней паузой, главное — завершить первую часть сезона на мажорной ноте и добыть ожидаемую всеми победу над «Уралом». Плюс возвращается в строй Баринов, так что отсутствие травмировавшегося Карпукаса не должно стать огромной проблемой.

Но все же трудности у москвичей точно будут. Во-первых, из-за погоды, которая в Москве не спешит налаживаться. Во-вторых, «Урал» до выезда в Нижний Новгород на прошлой неделе забивал в четырех гостевых матчах кряду. И это проблема для «Локо», который с учетом матчей Кубка пропускал во всех пяти последних встречах без исключения. Так что забить должны обе команды, вопрос, хватит ли «Локомотиву» ресурса, чтобы дожать колкого оппонента. В таком случае наверняка получится заскочить в топ-5 и частично нивелировать провал на старте сезона.

«Спартак» — «Крылья Советов»: сохранит ли шансы на весну Абаскаль?

Красно-белые в турнирной таблице отстают от «Локо» всего на одно очко, но разговоров об очередном невнятном сезоне и возможной отставке Гильермо Абаскаля — как будто команда идет в зоне вылета. Впрочем, на то это и «Спартак», при оценке которого эмоции зачастую превалируют над фактами. В такой парадигме красно-белым срочно требуется закончить первую часть чемпионата красиво — а именно обыграть нахваленные в этом сезоне «Крылья». В таком случае получится не только обойти конкурента, но и с высокой долей вероятности закрепиться в верхней пятерке.

После октябрьской победы над «Спартаком» (4:0) самарцы уступили не только «Зениту» и «Краснодару», но внезапно проиграли «Пари НН» и не сумели дома переиграть «Оренбург» (1:1), плюс сыграли веселые 3:3 с «Локомотивом». Все это серьезно повлияло на положение в таблице — теперь «Крылья» идут четвертыми. Таким образом, последний матч перед зимней паузой становится дико важным — либо берут очки и планируют борьбу за попадание в тройку по весне, либо уступают и рискуют пропустить вперед сразу несколько клубов. Для Игоря Осинькина и его команды эта проверка — одна из важнейших. Как и для Абаскаля, перспективы которого на «Открытии» становятся все более туманными.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» — «Пари НН»: реальна ли сенсация?

Для питерцев последний перед паузой тур — шанс на реабилитацию. Поражение от «Локо» на прошлой неделе больно ударило по амбициям команды, которая вроде как начала набирать обороты и на время даже подвинула «Краснодар» с первого места, но в нужный момент, когда наметился психологический перелом в чемпионской гонке, показала, что сама имеет множество слабостей. На мчащийся к очередному золоту ледокол «Зенит» пока не похож, но на перерыв рискует все равно уйти лидером. Для этого нужно надеяться на осечку «Краснодара» в матче с ЦСКА и забирать три очка дома с «Пари НН».

Нижегородцы в этом сезоне превратились из аутсайдера в крепкого середняка — давали жесткий бой всем без исключения соперникам в последних пяти турах, хоть и одержали победы всего два раза. Да, в Санкт-Петербурге у команды Юрана шансов будет немного, но она уже показывала, что умеет ценить момент и зубами цепляться за результат.

«Факел» — «Динамо»: проверка серьезности амбиций команды Лички

Не самая привлекательная вывеска в туре, но тут точно будет интересно. С одной стороны «Факел», который очень крепко смотрится в последние месяцы (+4=4-2 в последних 10 турах). Плюс воронежцы играют дома, и нужно стараться как можно дальше дистанцироваться от зоны стыковых матчей. Сейчас до них успокаивающие четыре очка, но лишняя фора перед весной не повредит.

Для «Динамо», одержавшего четыре победы в пяти последних матчах чемпионата, победа в Воронеже (где недавно совсем несладко пришлось «Спартаку» и ЦСКА) принесет сразу два мощных дивиденда. Во-первых, команда окончательно осознает свою силу и возможность брать очки у кусачих конкурентов на трудном газоне. Во-вторых, как минимум оставит в тройке главных претендентов на чемпионство. Отрыв от идущего вторым «Зенита» всего два очка, от лидера «Краснодара» — четыре. Да, динамовские болельщики наверняка стараются лишний раз не думать о маячащем золоте — лишь бы не сглазить, — но в случае успеха в Воронеже на весну можно будет строить весьма оптимистичные прогнозы.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» — ЦСКА: удержат ли «быки» лидерство?

Ну и вишенка на торте тура — встреча одних из лучших команд страны. Да, у ЦСКА в этом сезоне сложности — не хватает обоймы, проседает оборона. Но умение Владимира Федотова балансировать игру позволило выйти из зоны турбулентности, прекратить затянувшуюся серию из ничьих и начать добывать очки более продуктивно. С другой стороны, осечки все равно происходят регулярно — в середине ноября не смогли переиграть на выезде «Факел», затем — уступили дома «Динамо» (2:3). На своем поле в октябре армейцы переиграли «Краснодар» и придержали его чемпионские амбиции. Но при родных трибунах «быки» умеют наращивать обороты, так что в фавориты все же можно записывать Ивича и компанию.

С точки зрения турнирной таблицы матч также важнейший для обеих команд. «Краснодару» важно как минимум для психологического аспекта удержать первую строчку. И, чтобы не оглядываться на матч «Зенита» с «Пари НН», брать очки с ЦСКА (и очень желательно именно три) — попросту необходимо. Для красно-синих же это шанс поближе подобраться к лидирующей группе и укрепить позиции перед весной. А там — трансферное окно, возможное усиление и уже куда более интригующие расклады на заключительную часть чемпионата.