«Мажича не видел ни разу — встреча с ним потеряла смысл». Интервью босса РПЛ Алаева

О судействе, иностранных арбитрах и приглашении белорусских клубов.

Вы знаете, как сейчас работает ЭСК РФС ? И я не знаю

— Недавно вы довольно резко высказались о работе ЭСК — как отреагировал РФС? — первый вопрос президенту РПЛ Александру Алаеву.

— Мы переговорили с Александром Валерьевичем [Дюковым]. Наверное, не всем понравилось, что я сказал об этом публично. Но я это сделал, потому что видел проблему и хотел обратить на нее внимание. Повторяться не буду, но к работе ЭСК есть вопросы. Сейчас комментировать судейство, думаю, уже не буду. Надеюсь, и поводов будет все меньше.

— Но вопрос встречи Мажича и клубов остается актуальным.

— Я вообще Милорада Мажича не видел ни разу.

— Но вы взаимодействуете с РФС, а они могут все организовать.

— Мне кажется, встреча уже потеряла смысл. Мы просили о ней несколько раз перед стартом сезона, когда был назначен Милорад. Я специально поднял стенограмму общего собрания, где говорил о том, что нам не хочется в публичной плоскости обсуждать вопрос судейства. Наверное, было бы правильно познакомиться и услышать его принципы работы. Я говорю даже не про трактовки, а общие принципы. Мы эту встречу просили, но сейчас завершился 12-й тур — смысла уже не вижу.

Не хочу обострять. Да, я уже это сделал, но потому что эпизод в матче «Ростов» — «Урал» был для меня вопиющим случаем. Я не мог не выступить. Мне кажется, если бы я тогда этого не сделал, об этом бы забыли и не обратили внимания.

Мне бы хотелось, чтобы ЭСК работала по-другому. А здесь, как мне показалось, все было сделано так, чтобы показать: судей не накажут. Хотя для меня это настолько очевидно!

Вы знаете, как сейчас работает ЭСК? И я не знаю. Когда был Ашот Рафаилович [Хачатурянц], он меня приглашал (и не только меня) — и я видел, как этот орган работает.

— Правда, что при Мажиче мы больше не увидим видеоразборов спорных эпизодов?

— Я не знаю. Интересен ли мне этот вопрос? Мне все, что касается российского футбола, очень интересно. Поэтому я переживаю за судейство, так как это бьет по репутации лиги и всех руководителей, включая меня. Вот и реагирую таким образом. До конца первой части сезона точно не буду комментировать судейство.

— На днях появилась информация, что возможен обмен судьями из России и Саудовской Аравии.

— Это вопрос не ко мне. Но мне бы хотелось, чтобы наш чемпионат качественно судили российские арбитры.

Матч РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Понимаем, сколько сложностей несет интеграция белорусских команд в РПЛ

— Министр спорта Олег Матыцин выдвинул идею об интеграции белорусских команд в РПЛ. Как вы относитесь к этому?

— С уважением относимся к любой инициативе регулятора, будь то РФС или Министерство спорта. Но РПЛ состоит из 16 российских клубов, не могу озвучивать их позицию без предварительного обсуждения. Если будет такая инициатива, мы ее, безусловно, рассмотрим. Но на данный момент комментировать нечего. Все мы понимаем, сколько организационных и юридических сложностей это несет.

— До этого поднимался вопрос расширения лиги, но количество команд оставалось прежним. Для белорусов исключений быть не может?

— Инициатива очень серьезная. Это полностью поменяет структуру российского футбола, поэтому делать публичные заявления преждевременно. Если министр спорта России говорит, что это возможно, значит, за этим что-то стоит. Был форум в Перми, где обсуждались и политические вопросы. На следующей неделе состоится исполком РФС. Возможно, какая-то информация будет донесена. Пока кроме слов министра ничего нет.

Это очень сложный вопрос со всех точек зрения. Будет такая инициатива от Министерства спорта или РФС — клубы ее рассмотрят и озвучат свою позицию.

— В последнее время есть ощущение, что РПЛ вводит цензуру в медийную деятельность клубов: была информация о запрете развлекательного контента «Ростова», «Пари НН»...

— Где мы, а где цензура? Что касается случая с «Пари НН», то мы с ними встречались, у нас отличные отношения с руководством. Поддерживаем креативные, модные ролики и иную деятельность в соцсетях, поскольку сами любим что-то особенное. Просто это нужно заранее проговаривать и обсуждать. Ничего мы запрещать не будем — наоборот, хотим помогать клубам делать современный контент.