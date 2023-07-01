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Сегодня, 16:00

Зачем «Зениту» Коваленко? Он потенциальная звезда, но бороться с бразильцами будет тяжело

Гоша Чернов
Корреспондент
Футболист Александр Коваленко
Александр Коваленко.
Фото Global Look Press
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Что ждет 19-летнего полузащитника в Санкт-Петербурге?

«Лучезарный фантазиста»

Коваленко лихо ворвался в большой футбол. На детском и юношеском уровне он считался неплохим перспективным игроком, но не поражал воображение скаутов, как Сергей Пиняев. Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин основной причиной этого называл антропометрию: Коваленко достаточно поздно начал расти, из-за чего нигде не мог закрепиться. Александр собрал целую коллекцию академий: «Спартак», «Динамо», «Чертаново». Вполне мог оказаться и в «Локомотиве» с ЦСКА — туда он ездил на просмотр.

Однако талантом Коваленко не обделен: его двоюродный дед, тезка и однофамилец, в 1973 году становился чемпионом СССР в составе ереванского «Арарата». Юноше просто нужно было время.

Прорыв случился в 2021 году, когда Коваленко стал регулярно отмечаться результативными действиями за «Чертаново» в ЮФЛ-1 и МФЛ. Уже в начале 2022-го последовал классический трансфер для того времени: из знаменитой школы с юга Москвы хавбек перебрался в «Крылья Советов». «Чертаново» ярко проводило полузащитника, назвав его «лучезарным фантазиста».

Футболист Александр Коваленко
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игрок сборной России

Необычный термин, но он отчасти хорошо описывает новичка «Зенита». В итальянском футболе «фантазиста» — креативный игрок середины поля, наделенный атакующими функциями. Это не позиция, а роль, что в данном случае показательно: Коваленко нельзя назвать ни классическим опорником, ни «десяткой», ни вингером.

В «Крылья» Саша влился почти сразу: весна-2022 ушла на адаптацию, а в минувшем сезоне хавбек превратился в ключевого исполнителя. Если бы не проблемы со здоровьем на финише, то Коваленко сыграл бы в каждом туре чемпионата. Чаще всего Осинькин использовал его на позиции «восьмерки» в паре с чистым разрушителем: партнер по опорной зоне страховал Коваленко, пока он продвигал мяч сам или искал варианты для передачи.

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За 23 матча в РПЛ Коваленко забил лишь однажды и отдал две голевые передачи. Но эти цифры в данном случае не имеют значения, так как хавбек раскрылся в роли связующего футболиста. Неудивительно, что осенью 2022-го 19-летний полузащитник дебютировал за сборную России в матче против Киргизии.

Замена Кузяеву?

Еще до старта прошлого сезона Коваленко заключил долгосрочный контракт с «Сочи», но продолжил карьеру в «Крыльях» — в аренде. Предполагалось, что полузащитник окажется в южном клубе этим летом, но «Зенит» сыграл на опережение. Коваленко вообще был востребован на рынке: сообщалось о предметном интересе к нему и со стороны «Локомотива», но гонку выиграл гегемон. Причем сам юноша месяц назад шутил на камеру: на видео ему якобы звонил «Зенит», а он сбрасывал вызов и говорил «потом перезвоню».

Сине-бело-голубые все-таки дозвонились, и Коваленко подписал контракт с петербургским клубом до 2028 года. Новичок уже провел первую тренировку, на которой Малком дал хавбеку прозвище Клаудиньо — прическами они и вправду похожи.

Но на кого похож Коваленко по игровым качествам? Распространено мнение, что его взяли на замену Кузяеву — 30 июня у Далера истек контракт, и сейчас он находится в статусе свободного агента в поисках нового клуба. Но сравнивать их не совсем корректно: да, оба любят и умеют продвигать мяч самостоятельно, но в «Зените» за этот компонент в большей степени отвечает Вендел, а Кузяев славится рывками за спины соперников под передачи партнеров. Один из основных плюсов Далера — не только объем, но и чувство пространства, за счет которого он неоднократно помогал одноклубникам беспрепятственно получать мяч. У Коваленко в «Крыльях» задачи были другими, но это нельзя считать проблемой: Александру всего 19 лет, и он обучаем. Кузяев тоже не переходил в «Зенит» с нынешним набором качеств и модифицировал свою игру по ходу карьеры в Санкт-Петербурге.

Футболист Александр Коваленко
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ликвидный товар

Коваленко — это покупка на вырост. В прошлом чемпионате он отыграл почти 2000 минут за «Крылья Советов», и едва ли Саша наберет столько же в ближайшем сезоне. Конкуренция — жесточайшая: в схеме 4-3-3 у «Зенита» всего две относительно гибкие позиции в центре поля, так как Барриос незаменим. Оставшиеся два места могут занять Вендел, Ду Кейрос, Коваленко, Клаудиньо, Ерохин, а также с оговорками Бакаев и Дуглас Сантос. Кроме того, остается призрачная вероятность, что Кузяев продлит контракт — если не найдет вариантов, как три года назад.

Скорее всего, Коваленко начнет сезон запасным, но в этом не будет трагедии. Многие болельщики считают, что из-за этого перехода прогресс Александра замедлится, но так говорить преждевременно. Сергей Семак прекрасно осведомлен о характеристиках и перспективах новобранца и не станет мариновать его на лавке лишь из-за возраста — пример 19-летнего Роберта Ренана доказывает это.

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В перспективе Коваленко вполне может стать важным футболистом не только сине-бело-голубых, но и сборной. Правда, не факт, что России: Александр все еще имеет право переключить спортивное гражданство на армянское. Но для «Зенита» в этом случае ничего не изменится: последние трансферы молодых футболистов показывают, что клуб намерен зарабатывать на их продаже в Европу. И Коваленко вполне может пойти по этому пути. Но сперва ему нужно завоевать место в основе лучшей команды России последних лет.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Коваленко
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