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Сегодня, 22:00

«Как можно было писать про Захаряна и Турцию?! Вот Захарян в «Зените» — вполне реально». Мнение агента Сафонова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Иван Сергеев.
Фото ФК «Зенит»
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» обсудил закрытие трансферного окна в РПЛ с Алексеем Сафоновым.

— «Зенит» зимой пополнился только защитником Ренаном. Не маловато?

— «Зенит» сохранил всех бразильцев. Это самое главное. У Питера состав аж на две команды. Разве мало? Команда Семака не играет в еврокубках. Или кто-то сомневается, что «Зенит» не пройдет ульяновскую «Волгу»? Лично я так не думаю.

 
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— Но некоторые специалисты полагают, что «Зениту» нужен забивной форвард. Есть вопросы и к Сергееву, и к Кассьерре.

— По Кассьерре мне сложно сказать... А вот претензии к Сергееву я вообще не понимаю.

— Почему?

— Парень всего добился своим горбом. Прошел и вторую лигу, и первую. Я его уважаю! Нормальный игрок. Давайте его не будем трогать. И в «Зените» он полезен, способен эффективно сыграть в подыгрыше. Даже не хочу слушать о том, что Иван не соответствует «Зениту».

Иван Сергеев. Фото ФК «Зенит»
Иван Сергеев.
Фото ФК «Зенит»

— «Спартак» пополнился двумя защитниками — Таварешом и Дуарте.

— Абаскаль хорошо знает возможности Тавареша, работал с ним. Логичный трансфер. Португалец оставил приятное впечатление, выйдя на замену в матче на Кубок против «Локомотива». По Дуарте мнение составим чуть позже. Возможно, потребуется какое-то время для адаптации.

— Ждали от ЦСКА большей активности на трансферном рынке?

— Думал, армейцы приобретут нападающего. Не сложилось. Бывает... Возможно, сейчас ограничены средства на покупку новичков. По игре с «Краснодаром» и не скажешь, что команда Федотова испытывает проблемы в атаке. Но все покажет более длинная дистанция.

— «Динамо» тоже «промолчало» этой зимой.

— Меня это не удивило. Команда и так неплохо укомплектована. Разочаровало другое. В матче в Самаре я особо не увидел у бело-голубых рисунка игры. Так медленно москвичи играли в центре поля... И, пользуясь случаем, хочу закрыть одну тему.

 
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— Вы про Тюкавина?

— Да. Мне каждый день звонят журналисты и задают один и тот же вопрос: «А Тюкавин доволен, что он мало играет?» Хм... И что я должен ответить?! Уважайте и Костю, и меня. Никто не хочет сидеть на лавке! Она золотая, что ли? Константин, конечно, желает чаще выходить на поле и забивать. В матче против «Крыльев» он своим шансом воспользовался. Еще меня пытают ваши коллеги: «А когда Тюкавин перейдет в «Зенит»?

— И что вы отвечаете?

— Не готов это обсуждать. У игрока есть действующий контракт с «Динамо», который мы уважаем. К клубу вопросов нет. Я просто не хочу, чтобы больше меня спрашивали про игровую практику Тюкавина. Я-то что могу сделать в этой ситуации? Я главный тренер?

Константин Тюкавин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Константин Тюкавин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Тогда спросим про Захаряна. Недавно Андрей Аршавин сказал: «Его контракт заканчивается в 2024 году, поэтому у него еще есть время подождать... Пока мы [«Зенит»] придем за ним. Сейчас, к сожалению, у нас денег нет. Мы подождем, когда он будет стоить дешевле, и возьмем его».

— По поводу Захаряна журналисты тоже начудили. Стали всерьез обсуждать вариант с его переходом в «Галатасарай». Ну историю хоть немного надо изучать! Захарян кто по национальности? Армянин в Турции... Ну вы чего? Отправляйте его в Испанию, Италию, но только не в Турцию.

— А в «Зените» он может оказаться?

— Учитывая, что агент Арсена — Павел Андреев, все вполне реально. Такой сценарий весьма возможен. Я в него верю.

 
Арсен Захарян. «Челси» больше не интересуется Захаряном, но спрос в Европе на Арсена вырос. Инсайды «СЭ»

— Какой трансфер «Локомотива» на вход вас удивил?

— Возвращение Смольникова в «Локо» — красивая история. Но поможет ли он... Время покажет. Вообще, считаю, главный трансфер железнодорожников — назначение на пост председателя совета директоров клуба Юрия Нагорных. Человек взял удар на себя, когда разразился допинговый скандал. Не испугался и сейчас взялся расчищать то, что осталось после немцев. Борис Ротенберг будет заниматься молодежью в «Локомотиве». Он человек самодостаточный и ни в каких серых схемах участвовать не будет. Дай бог, чтобы выстроилась нормальная структура. Не нужны нам немецкие заготовки, теории, философии...

— Вы сказали, что Дзюба забьет пять мячей во второй части сезона. Матч против «Спартака» укрепил вас в этом прогнозе?

— Да. От своих слов не отказываюсь. Свои пять мячей Дзюба забьет.

Арсен Захарян
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
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