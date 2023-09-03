«С чего Зарема взяла, что «Спартак» не заметит «Краснодар»? От Абаскаля не исходит уверенности». Мнение агента Сафонова

Футбольный агент Алексей Сафонов — о матче «Краснодар» — «Спартак» (2:0).

— Все по игре. Удивило высказывание Заремы, которая заявила, что «Спартак» просто не заметит «Краснодар». С чего она это взяла? — задается вопросом Сафонов.

— У вас были другие предчувствия?

— Будете смеяться, но до игры я сказал, что «Краснодар» победит со счетом 2:0, а голы забьют Кордоба и Сперцян. Знакомые, друзья сейчас шутят: хорошо, что ты ставки не ставишь, разорил бы букмекеров. Отвечаю: нет, не моя тема. (Улыбается.) Что касается самой игры, то «Краснодар» провел очень добротный матч. В принципе, в концовке судья мог назначить еще один пенальти в ворота гостей, когда, кажется, Бабич сыграл рукой. Но 3:0 — это, наверное, был бы уже перебор.

— Ожидали более яркого футбола?

— Нет, понимал, что «Краснодар» сыграет прагматично. До этого у «быков» в чемпионате было две ничьих подряд. Надо было побеждать, поэтому они не полетели вперед с шашками наголо. Концепция Ивича работает. Во главе угла — результат. И сейчас «Краснодар», на мой взгляд, явный претендент на попадание в тройку. Видно, что команда хочет делать на поле. Все довольно четко.

— Удивило, как Кордоба легко забил первый гол, разобравшись с Денисовым и Дуарте?

— Вообще не удивило! Кордоба — породистый форвард, видно, что поиграл в свое время в Германии. Для РПЛ просто топовый нападающий! Здорово играет корпусом. Помню, еще до отъезда Захаряна в Испанию Кордоба так его «принял», что динамовец аж отлетел... Этого габаритного форварда не сдвинешь с места! Вы же видели, как он на пятую точку посадил Денисова.

Александр Селихов после поражения от «Краснодара». Фото ФК «Спартак»

— Кто явно выпал из игры «Спартака»?

— Раньше часто говорили: выигрывает команда, проигрывает тренер. Не хочется на кого-то вешать ярлыки. Проблемы в обороне «Спартака» никуда так и не делись. В принципе, все футболисты сыграли средне, ниже своих возможностей, включая того же Промеса. А ведь «Краснодар» чего-то сверхъестественного сопернику не предложил. Может быть, поменьше вопросов только к Селихову. Его вины в голах нет. Более того, он несколько раз выручил. Но когда в команде лучший игрок — вратарь, это уже довольно тревожно.

— Бонгонда начал сдавать?

— У каждого бывают небольшие спады. Надо прежде всего начинать с тренера. Вот эта вся ротация, передергивание состава ни к чему хорошему не привели. В серьезных европейских клубах я этого не вижу. Сегодня вышел Дуарте в обороне. Ну он же «привозной»... Денисов тоже «плывет». Может, он уже видел себя в «Лионе»? Не знаю... Пора уже всем встряхнуться. Команда-то по составу качественная. Хотя перебор игроков в составе — тоже проблема. Есть же исполнители, которые понимают, что шансов у них просто нет. Маслов, Мелешин... Видимо, это влияет на химию внутри коллектива. От Абаскаля не исходит уверенности, игроки ее не чувствуют. Вот это самое страшное. Вспомните Семина, Газзаева, Романцева. Какая там была энергетика! А тут...

— То есть у вас все больше и больше вопросов к Абаскалю?

— Я не призываю его выгонять. Но просто удивляют порой его высказывания. То «Спартак» заслуживал победы, то судья все сломал, показав желтую на 10-й минуте... Считаю, по составу «Спартак» — вторая команда в РПЛ после «Зенита». Но где игра? Тут уже действительно возникают вопросы к тренеру и селекции. Набрали столько футболистов, а где результат? Николсон и Бальде вдруг оказались не нужны, с ними расстались. Взяли Медину, но он не играет. Некоторым футболистам вообще шансов не дают. Маслов — свой, а не играет. В «Динамо», например, больше дают шансов воспитанникам. Захарян, который уехал, Тюкавин, Грулев, Кутицкий, Гладышев... А в «Спартаке» ряд решений вызывает удивление. В итоге складывается ощущение, что нет единого коллектива, нет единого целого. А то, что Абаскаль скачет по бровке... Ну мы таких уже видели. Того же Тедеско. Нас этим не удивишь. Абаскалю не на что жаловаться. Ему всех купили, почти все позиции продублированы. Так в чем проблема?

Гильермо Абаскаль. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Только Соболеву нет замены.

— Хм. Ну вы уже убрали Николсона и Бальде. Видно, что эти ребята умеют забивать. За того же Николсона заплатили серьезные деньги. Сейчас его отдают в аренду с правом выкупа. Да еще, если верить французским СМИ, москвичи будут платить ему 80 процентов жалованья. Удивительно... На курорт его отправили, что ли? Вы уже определитесь, чего вы хотите. Своих воспитанников — Мелешина — задвигают. Покупают Николсона, но потом от него избавляются. А вы посмотрите, как в «Крыльях» здорово смотрится Рассказов. В «Спартаке» на нем крест поставили, а в Самаре он расцвел. Значит, парень умеет играть в футбол?

Понимаете, мне не нравится, что в России иностранцев (и тренеров, и игроков) уважают больше, чем своих граждан. Давайте уже как-то менять отношение к такому подходу. Смотришь на чертановскую молодежь — и получаешь удовольствие. Ребят, давайте уже чего-то находить. Если приглашаете иностранца, он должен быть на две головы сильнее нашего. Про Дуарте я так сказать не могу. А то у нас начинается соревнование кошельков. Мол, я приглашу легионера за два миллиона. А я — за три...

Надо больше своим доверять! У «Спартака» огромная армия болельщиков. Соответствуйте ожиданиям. А то 16 лет ждали чемпионства. Не хотелось бы, чтобы новое золото было завоевано опять через 16 лет.