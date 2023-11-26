Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

Соболев показал, что футбол на снегу может быть тонким. Зрителям дали понять: мяч им видеть необязательно

Игорь Рабинер
Обозреватель
Футболисты «Спартака» празднуют забитый мяч.
Фото ФК «Спартак»
Telegram Дзен
Обозреватель «СЭ» — о победе «Спартака» в Калининграде.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 19:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:2
Спартак

Теперь Абаскаль увидел, что такое футбол в России

«Теперь я увидел, что такое футбол в России», — емко сформулировал Гильермо Абаскаль. В данном случае — пришел, увидел, победил!

Скажите честно, уважаемый читатель, смотревший телетрансляцию: вы сразу поняли, что после удара Даниила Хлусевича сквозь вратаря мяч влетел в ворота «Балтики»? Я — нет. Осознал, что красно-белые открыли счет, только по крику комментатора.

Мяча в Калининграде — совершенно не оранжевого и не красного, а белого с небольшими оранжевыми вкраплениями — видно не было. Как и самого «Спартака» в белой форме (а то прогноз погоды не был известен, чтобы заранее согласовать и на всякий случай привезти красный или черный комплект?) на фоне заснеженного газона.

Ярче всего выделялась рыжая шевелюра Абаскаля. Именно такого цвета должен быть в таких случаях мяч.

Сложнее всего идентифицировались блондины — Руслан Литвинов и Антон Зиньковский. Только красная верхушка груди спартаковской формы, если лицом к камере поворачивались, а если спиной — номер, который тоже порой просматривался с трудом. В какой-то момент я, наконец, смог разглядеть Зиньковского — благодаря черным перчаткам.

Складывалось впечатление, что люди пасуют и бьют по воображаемому мячу, совершают воображаемые проходы, подают воображаемые угловые (только район у левого флажка в атаке «Балтики» до перерыва остался отчего-то зеленым). Фактически Дмитрий Шнякин — хорошо еще, что с места событий, а не под картинку — вел не теле-, а радиорепортаж: суть эпизодов становилась ясна для зрителей только при крупных планах на повторах. Чуть ли не первый случай, когда эпизод прояснился сразу, — сложнейший штрафной удар в первом тайме, закончившийся сейвом Александра Максименко. А ясен он был и из-за статики момента, и потому, что перед штрафной «Спартака» возникло много активности и там бутсами игроки снежок как-то постепенно вытоптали.

Параллельный импорт и цветные мячи — «две вещи несовместные». Как гений и злодейство

Нет, все понятно, Россия и зима — понятия тождественные, и с таким снегопадом ничего не сделаешь. Но к нему надо быть хоть как-то готовым — он же не среди ясного неба взялся, даже если за полчаса до начала газон оставался зеленым. А тут уже на восьмой минуте лопатами и еще какими-то маломощными приборами линии штрафных и вратарских расчищали. На стадионе под названием «Ростех-Арена». Вот уж тех так тех, с ума сойти. Даже мяча полностью оранжевого или красного там не обнаружилось.

Тут, впрочем, «Балтика» была ни при чем.

В пресс-службе РПЛ отсутствие полностью цветных ярких мячей объяснили так: «Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве. Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке». Прекрасное, кстати, словосочетание — «текущий мяч». То есть мяч, который течёт. Или протекает. Скоро и такие будут. По параллельному импорту-то.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» чуть не потерялся в снегу. Но Абаскаль вернул Соболева в основу — и тот сделал игру!

Забавно, что сказано это было в комментарии телекомпании-вещателю; то есть людям, которые организуют трансляции, заявили: нет-нет, не бойтесь, ребята там все видят. А то, что не видят телезрители — да и черт бы с ними! Пусть глаза ломают и теоретически догадываются, что происходит на поле. Выиграло же в 1945 году московское «Динамо» у «Арсенала» на «Хайбери» в такой туман, что футболисты ничего разобрать не могли — так пусть теперь зрители себя на их месте почувствуют!

Мой отец рассказал, что в его родной Одессе когда-то после одной театральной постановки под названием «Комический футбол» подобный бред на поле так и называли. Тогда еще не знали, что такое параллельный импорт. А теперь мы в курсе, что это явление и цветные мячи — «две вещи несовместные». Как, по классику, гений и злодейство.

В общем, это был сюр. О футболе, его структуре при таких обстоятельствах всерьез говорить не стоило. Хотя, если оценивать первый тайм, то прекрасный, тонкий (на таком-то поле!) голевой пас Александра Соболева и по паре сейвов Максименко и Максима Бориско отметить следовало. «Балтика» точно выглядела не хуже. Но «Спартак» после к перерыву вел 1:0, бился, откровенных глупостей не совершал, и ничего большего в такой ситуации его болельщикам, считаю, требовать было нельзя. В такие дни — не до эстетики.

Антон Зиньковский в матче против «Балтики».
Фото ФК «Спартак»

Прыжок Гузины в сугроб. Бессмысленный и беспощадный

Самым красивым в матче в Калининграде стал прыжок-полет форварда калининградцев Гедеона Гузины в сугроб после забитого им головой на 83-й минуте гола. Прыжок-полет, который оказался, опять же по классику, бессмысленным и беспощадным (только по отношению к самому себе), поскольку мяч тут же отменили из-за офсайда. Чего ни сами игроки «Балтики», ни тем более дальняя часть трибун еще долго понять не могли, потому что ничего не видно. Как жаль, когда такие эмоции у человека уходят в пустоту! Еще одна щепотка абсурда в это экзотическое белое блюдо. Или красно-белое, учитывая результат.

Через пару минут после незасчитанного гола Гузины стало 2:0. Со вторым голевым пасом Соболева — теперь на Квинси Промеса и его 113-й мяч за «Спартак». На этот раз уже, правда, не Бориско, замененному из-за травмы, а экс-спартаковцу Сослану Джанаеву. И второй гол был виден неплохо — штрафная «Балтики» после чистки в перерыве осталась не совсем белой.

2:0 могло стать и раньше, когда Кирилл Маляров в отчаянном подкате выбил почти с линии ворот мяч, который, казалось, уже замкнул на дальней штанге Хесус Медина. Как только он увидел, что гола нет, то всплеснул руками от изумления — по мнению южноамериканца, такого уже никак произойти не могло. Но чему быть, того не миновать, и как бы ни билась крепкая рабочая команда Сергея Игнашевича, второй «Факел», только теперь не на затопленном, а на заснеженном поле, она «Спартаку» устроить не смогла.

Квинси Промес.
Фото ФК «Спартак»

Абаскаль угадал со всеми решениями. Снегом навеяло!

«Рад помочь команде одержать победу в снежки, потому что футболом это назвать очень тяжело», — иронично сказал Соболев. Тем не менее обе его передачи — это футбол и есть. Футбол в нефутбольных условиях. Что-то мне подсказывает, что их похолодавшие отношения с Абаскалем теперь пойдут на лад. Когда матчи выигрываются и результативные действия происходят — все со всеми хотят дружить.

Вот такой парадокс Соболева — два голевых паса низом в такую погоду. Вовремя Абаскаль его реабилитировал после трех матчей вне основы. Возможно, это произошло из-за недоступности на эту игру Михаила Игнатова — тут в голову тренеру не залезешь, — но факт остается фактом: нападающему дали шанс, и он им, несомненно, воспользовался

А еще Гильермо предпочел Даниила Хлусевича его тезке Денисову, поставив также (немного парадоксально) сыгравшего в молдавской сборной два отборочных матча по 90 минут Олега Рябчука. Хлусевич забил, Рябчук, хоть и выглядел в целом не очень уверенно, отдал отличный предголевой пас Соболеву.

Заснеженное поле в&nbsp;Калининграде. «Спартак» обыграл «Балтику» на заснеженном поле в Калининграде. Онлайн-трансляция матча

В общем, на сей раз мы увидели попадание Абаскаля в точку по всем кадровым изменениям. Наверное, тепло, с которым он родился и вырос, испанцу вредно. Холод и снег встряхнули его, заставили мозг заработать, подтолкнули к правильным решениям. Впрочем, поскольку это — «Спартак», давайте дождемся окончания двух оставшихся до зимнего перерыва матчей — в гостях с одним из аутсайдеров «Ахматом» и дома с конкурентом по группе лидеров «Крыльями Советов».

Когда-то мы видели снежное дерби красно-белых с ЦСКА на стадионе имени Стрельцова — в тот вечер поле очищали от осадков при помощи трактора. В Калининграде было снежное недерби. Или просто реальность нашего футбола. И когда Дмитрий Губерниев под впечатлением от нее говорит о необходимости возвращаться к системе «осень-весна», я (в принципе никогда не восхищавшийся идеей перехода на «осень-весну»), в конкретном случае возражаю.

Потому что сейчас мы видели (точнее, почти не видели) рядовой матч 16-го тура, а при старой системе это был бы 29-й или 30-й. Когда решалось бы все, и переносить матчи было бы некуда. Сейчас же середина чемпионата, и есть возможность подстраховаться. Кстати, объективности ради, прекрасно помню, что это было одним из аргументов сторонников перехода.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
22
56
Читайте также
Самодурова теперь тренер. Чемпионка Европы привела ученицу к медали «Гран-при»
Клебо только третий в первом спринте Кубка мира. Это его худший старт сезона
Один из беспилотников ВСУ врезался в жилой дом в Туле, один человек пострадал
Пушилин сообщил о попытке ВСУ нанести урон энергосистеме ДНР
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Дмитриева
В Чехии заявили о возобновлении закупок российского газа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Мостовой объяснил, почему уступил Клаудиньо пенальти в матче с «Сочи»: «Думаю, после этого удара вопросов не будет»
«Оренбург» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
«Оренбург» — «Ахмат»: стартовые составы на матч РПЛ
Газзаев — о Файзуллаеве: «Он прибавляет на глазах»
«Карраскаль сыграл здорово, Тюкавин должен забивать 20 голов за сезон, ЦСКА не хватило скамейки». Мнение Газзаева
Бабкин считает, что Казарцев потерял контроль за матчем «Крылья» — «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Карраскаль сыграл здорово, Тюкавин должен забивать 20 голов за сезон, ЦСКА не хватило скамейки». Мнение Газзаева