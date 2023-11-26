Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

«Карраскаль сыграл здорово, Тюкавин должен забивать 20 голов за сезон, ЦСКА не хватило скамейки». Мнение Газзаева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Николя Муми Нгамале, Хорхе Карраскаль и Константин Тюкавин
Николя Муми Нгамале, Хорхе Карраскаль и Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев — о дерби.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:3
Динамо

— Лихой, веселый матч? первый вопрос Газзаеву.

— Матч двух разных таймов. Армейцы, несмотря на ранний пропущенный гол, быстро вернулись в игру и завладели преимуществом. ЦСКА смотрелся явно лучше, создавал моменты, давил, комбинировал, прессинговал, выигрывал большинство единоборств, подбор, как правило, оставался за хозяевами. Если бы подопечные Федотова лучше распорядились моментами, то создали бы себе весьма комфортный задел к перерыву. То есть в целом можно было делать весомую заявку на победу еще в первой половине встречи. Игра-то давалась! Вспомните хотя бы шансы у Заболотного, Файзуллаева.

— Что же изменилось после перерыва?

— Сработали замены Лички. Очень хорошо вошел в игру Карраскаль, который принял участие в двух голах. Да и в целом колумбиец все время был нацелен на ворота. Мне показалось, что армейцы физически просели в последние 20-25 минут. Не хватило силенок, сказалась короткая скамейка ЦСКА. «Динамо» обладает более сильным составом. Тренерский штаб бело-голубых может варьировать тактику, усиливать игру команды по ходу встречи, что мы сегодня и увидели.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; радуются победе над ЦСКА. Два камбэка, дубль Бителло, победный гол Тюкавина: «Динамо» снова обыграло ЦСКА

Да, Федотов выпустил в концовке Давилу и Глебова, но это уже скорее было от безысходности. Этим футболистам пока сложно переворачивать ход игры. Дерби показало, что если зимой ЦСКА не усилится (а нужно приобрести минимум по одному игроку в каждую линию, кроме вратарской), ему будет сложно зацепиться за призовые места.

— Итоговый результат закономерен?

— Не хочется рассуждать в сослагательном наклонении, хотя, как я заметил выше, ЦСКА мог склонить чашу весов в свою пользу еще в первые 45 минут. Но имеем то, что имеем. Счет на табло. «Динамо» лучше распорядилось своими моментами.

— А если бы Файзуллаев забил в начале второго тайма при счете 2:1?

— Да, возможно, это ключевой момент встречи. Делай 3:1, и не уверен, что бело-голубые вернулись бы в игру...

Константин Тюкавин забивает победный гол.

— Как бы оценили узбекского легионера ЦСКА?

— Очень сильный первый тайм в его исполнении. Парень прибавляет на глазах. Уже ведет игру команды, отдает, забивает. Он выделялся на фоне остальных игроков армейцев. Очень интересный полузащитник, становится все заметнее и заметнее на поле.

— Но его гол — это скорее ошибка Лещука?

— Да, вратарь, пожалуй, ошибся, не ожидал, что футболист ЦСКА пробьет. Но тут надо отдать должное и Файзуллаеву, который решился на такой удар, застал голкипера врасплох. Молодец.

Бителло и&nbsp;Федор Чалов. ЦСКА — «Динамо»: видео голов

— Карраскаль сегодня хотел доказать, что Федотов зря не ставил его в состав?

— Он профессионал и в первую очередь понимает, что «Динамо» заплатило за него немалые деньги — нужно отрабатывать контракт. Как любой амбициозный игрок, Карраскаль хочет иметь постоянное место в составе. Сегодня все для него сложилось удачно. Что касается каких-то реваншистских настроений, то, наверное, такая мысль в голове у него тоже сидела. Нередко футболисты выдают сильные матчи против своих бывших клубов, тренеров.

— Тюкавин забил в пятом матче кряду. Константин ожил?

— Обрел стабильность. Но я уже как-то говорил, что с его футбольными данными он должен забивать 20 голов за сезон. Надеюсь, выполнит эту норму. Для нашего чемпионата очень добротный нападающий.

Константин Тюкавин. Тюкавин «продлил» контракт с «Динамо» и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории клуба. Утихнут ли слухи о переходе в «Зенит»?

— Как вам ретроматч ЦСКА — «Локомотив»?

— Идея понравилась. Нужно продолжать проводить такие игры. Почему бы не организовать ретроматч между ЦСКА и «Зенитом» в мае 2024 года в «Лужниках»? Все-таки эти два клуба выигрывали Кубок УЕФА. Армейцы и питерцы составляли костяк сборной России на бронзовом Евро-2008. Уверен, зрители с удовольствием вновь посмотрят на игру Акинфеева, Жиркова, Алдонина, Березууцких, Игнашевича Олича, Вагнера, Карвалью, Малафеева, Погребняка Денисова, Аршавина, Кержакова, Широкова, Данни и многих других.

Сейчас, в довольно прохладную погоду в Черкизово на игру ЦСКА — «Локомотив» пришло около 12 тысяч зрителей. Считаю, в мае в Лужниках, на главном стадионе страны можно будет собрать полные трибуны и устроить настоящий праздник футбол. Надеюсь, РФС удастся воплотить эту идею в жизнь!

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
3
Обсудить
Читайте также
«Они не понимают, где находятся». Джокович разгневал ВАДА, Черногорию и Косово
Самодурова теперь тренер. Чемпионка Европы привела ученицу к медали «Гран-при»
Один из беспилотников ВСУ врезался в жилой дом в Туле, один человек пострадал
Пушилин сообщил о попытке ВСУ нанести урон энергосистеме ДНР
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Дмитриева
В Чехии заявили о возобновлении закупок российского газа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Газзаев — о Файзуллаеве: «Он прибавляет на глазах»
Бабкин считает, что Казарцев потерял контроль за матчем «Крылья» — «Локомотив»
«Ростов» — «Пари НН». Онлайн-трансляция матча
«Урал» — «Краснодар»: «быки» вернутся на первое место? Онлайн-трансляция матча
Бабич назвал игру против «Балтики» более тяжелой, чем матчи квалификации Евро-2024
Бушманов считает, что Джикии не стоит покидать «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«В Болгарии пробыл 120 дней. Почти все прошли в угаре». Как Радимов чуть не закончил карьеру в 25 лет