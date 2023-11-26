«Карраскаль сыграл здорово, Тюкавин должен забивать 20 голов за сезон, ЦСКА не хватило скамейки». Мнение Газзаева

Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев — о дерби.

— Лихой, веселый матч? — первый вопрос Газзаеву.

— Матч двух разных таймов. Армейцы, несмотря на ранний пропущенный гол, быстро вернулись в игру и завладели преимуществом. ЦСКА смотрелся явно лучше, создавал моменты, давил, комбинировал, прессинговал, выигрывал большинство единоборств, подбор, как правило, оставался за хозяевами. Если бы подопечные Федотова лучше распорядились моментами, то создали бы себе весьма комфортный задел к перерыву. То есть в целом можно было делать весомую заявку на победу еще в первой половине встречи. Игра-то давалась! Вспомните хотя бы шансы у Заболотного, Файзуллаева.

— Что же изменилось после перерыва?

— Сработали замены Лички. Очень хорошо вошел в игру Карраскаль, который принял участие в двух голах. Да и в целом колумбиец все время был нацелен на ворота. Мне показалось, что армейцы физически просели в последние 20-25 минут. Не хватило силенок, сказалась короткая скамейка ЦСКА. «Динамо» обладает более сильным составом. Тренерский штаб бело-голубых может варьировать тактику, усиливать игру команды по ходу встречи, что мы сегодня и увидели.

Да, Федотов выпустил в концовке Давилу и Глебова, но это уже скорее было от безысходности. Этим футболистам пока сложно переворачивать ход игры. Дерби показало, что если зимой ЦСКА не усилится (а нужно приобрести минимум по одному игроку в каждую линию, кроме вратарской), ему будет сложно зацепиться за призовые места.

— Итоговый результат закономерен?

— Не хочется рассуждать в сослагательном наклонении, хотя, как я заметил выше, ЦСКА мог склонить чашу весов в свою пользу еще в первые 45 минут. Но имеем то, что имеем. Счет на табло. «Динамо» лучше распорядилось своими моментами.

— А если бы Файзуллаев забил в начале второго тайма при счете 2:1?

— Да, возможно, это ключевой момент встречи. Делай 3:1, и не уверен, что бело-голубые вернулись бы в игру...

— Как бы оценили узбекского легионера ЦСКА?

— Очень сильный первый тайм в его исполнении. Парень прибавляет на глазах. Уже ведет игру команды, отдает, забивает. Он выделялся на фоне остальных игроков армейцев. Очень интересный полузащитник, становится все заметнее и заметнее на поле.

— Но его гол — это скорее ошибка Лещука?

— Да, вратарь, пожалуй, ошибся, не ожидал, что футболист ЦСКА пробьет. Но тут надо отдать должное и Файзуллаеву, который решился на такой удар, застал голкипера врасплох. Молодец.

— Карраскаль сегодня хотел доказать, что Федотов зря не ставил его в состав?

— Он профессионал и в первую очередь понимает, что «Динамо» заплатило за него немалые деньги — нужно отрабатывать контракт. Как любой амбициозный игрок, Карраскаль хочет иметь постоянное место в составе. Сегодня все для него сложилось удачно. Что касается каких-то реваншистских настроений, то, наверное, такая мысль в голове у него тоже сидела. Нередко футболисты выдают сильные матчи против своих бывших клубов, тренеров.

— Тюкавин забил в пятом матче кряду. Константин ожил?

— Обрел стабильность. Но я уже как-то говорил, что с его футбольными данными он должен забивать 20 голов за сезон. Надеюсь, выполнит эту норму. Для нашего чемпионата очень добротный нападающий.

— Как вам ретроматч ЦСКА — «Локомотив»?

— Идея понравилась. Нужно продолжать проводить такие игры. Почему бы не организовать ретроматч между ЦСКА и «Зенитом» в мае 2024 года в «Лужниках»? Все-таки эти два клуба выигрывали Кубок УЕФА. Армейцы и питерцы составляли костяк сборной России на бронзовом Евро-2008. Уверен, зрители с удовольствием вновь посмотрят на игру Акинфеева, Жиркова, Алдонина, Березууцких, Игнашевича Олича, Вагнера, Карвалью, Малафеева, Погребняка Денисова, Аршавина, Кержакова, Широкова, Данни и многих других.

Сейчас, в довольно прохладную погоду в Черкизово на игру ЦСКА — «Локомотив» пришло около 12 тысяч зрителей. Считаю, в мае в Лужниках, на главном стадионе страны можно будет собрать полные трибуны и устроить настоящий праздник футбол. Надеюсь, РФС удастся воплотить эту идею в жизнь!