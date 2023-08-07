Биография Вениамина Мандрыкина: карьера и жизнь после страшной аварии

История экс-голкипера ЦСКА.

В воскресенье, 6 августа, не стало бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина. Он скончался в возрасте 41 года из-за сердечного приступа. Армейский клуб собирается организовать минуту молчания перед матчем FONBET Кубка России против «Факела» в память о голкипере, который завершил карьеру в 2010 году из-за серьезных травм, полученных в ДТП.

Семья и детство Вениамина Мандрыкина

Вратарь родился 30 августа 1981 года в Оренбурге. Его рост — 189 см, вес — 83 кг. Футбольную карьеру Мандрыкин начал во Владикавказе, куда переехала его семья. Свои первые шаги в футболе он совершал в школе «Юность», хотя поначалу не рассматривал этот вид спорта как основную деятельность.

В 1993 году Вениамин даже ушел из спортшколы «Спартак», но его убедили остаться в спорте. Тренер Валерий Горохов настоял на участии голкипера в турнире среди юношей в США. «Спартак» одержал победу — и Мандрыкин продолжил заниматься футболом.

В 1998-м он участвовал во Всемирных юношеских играх. Вскоре после этого Валерий Газзаев позвал его в «Аланию», где через два года Вениамин пробился в основной состав.

Клубная карьера Вениамина Мандрыкина

Во время выступления в «Алании» голкипер побывал на просмотре в «Бордо», но в итоге стал игроком ЦСКА. Этот этап карьеры Мандрыкина стал самым успешным в его биографии: в составе московского клуба он трижды становился чемпионом России, завоевал Кубок УЕФА, четыре раза выиграл Кубок и трижды — Суперкубок страны.

За ЦСКА Вениамин играл до февраля 2008 года, когда на правах аренды (на один сезон) перебрался в «Томь». После были «Ростов», «Спартак» (Нальчик) и брянское «Динамо».

«Так тянуло на поле, что готов был ехать куда угодно, — объяснял выбор последнего клуба сам Мандрыкин. — В Брянске снова начал получать удовольствие от футбола. Помог команде спастись от вылета. На следующий сезон строил большие планы».

Вениамин Мандрыкин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карьера Вениамина Мандрыкина в сборной России

В составе национальной сборной страны голкипер провел два матча. Оба — в 2003 году (12 февраля — против Кипра и 30 апреля — в отборе на чемпионат Европы с Грузией).

Также Вениамин выступал за молодежную сборную России в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2002.

Окончание карьеры Вениамина Мандрыкина

Голкипер завершил карьеру в 29 лет после тяжелейшего ДТП, в результате которого он сломал позвоночник и был лишен возможности передвигаться самостоятельно.

Достижения Вениамина Мандрыкина

Трехкратный чемпион России

Двукратный серебряный призер чемпионата России

Бронзовый призер чемпионата России

Четырехкратный обладатель Кубка России

Трехкратный обладатель Суперкубка России

Обладатель Кубка УЕФА

Награжден орденом Дружбы (2006)

Вениамин Мандрыкин. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Личная жизнь Вениамина Мандрыкина

Со своей супругой Дианой футболист познакомился во Владикавказе. В ноябре 2000 года Вениамин женился на модели, в 2001-м супруги переехали в Москву — Мандрыкина пригласили играть за ЦСКА. Спустя два года у пары родился первенец — Давид. А в 2007-м на свет появился еще один сын, Даниил.

После того как футболист попал в ДТП и оказался прикован к постели, супруги развелись официально, хотя перестали жить вместе еще за два года до этого. По словам Дианы, они с Вениамином расстались друзьями — просто решили, что так для обоих будет лучше.

Авария с участием Вениамина Мандрыкина

В ноябре 2010 года жизнь вратаря разделилась на до и после. Он попал в серьезное ДТП в Брянске, врезавшись в дерево на своем автомобиле. В результате аварии Вениамин получил компрессионный перелом шейного позвонка и повредил спинной мозг. Два месяца футболист находился в медикаментозной коме и перенес операцию на позвоночнике.

Врачам удалось стабилизировать его состояние. Но футболист оказался прикован к кровати и был вынужден завершить карьеру в 29 лет. В отношении Мандрыкина изначально возбудили уголовное дело — по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Но позднее оно было прекращено с согласия прокуратуры, так как стороны пришли к примирению.

«Превышал я крепко, что и говорить. Не справился с управлением. Надо поворачивать направо, а скорость огромная. Колесом въехал в бордюр — и машина взлетела. Приземлилась на крышу, прямо у водительского места. Было нас пятеро — Максим и Марат, тоже футболисты брянского «Динамо», и две девчонки. Все восемь подушек сработали. А на крыше они не предусмотрены. Удар пришелся мне в голову и пошел ниже, четвертый позвонок разлетелся на осколки. Пятый сместился. Я сразу отключился», — рассказал Мандрыкин в рубрике «СЭ» «Разговор по пятницам».

Фото Александр Мартанов, архив «СЭ»

Инвалидность Вениамина Мандрыкина

Действующие и бывшие игроки ЦСКА собрали средства на лечение голкипера — 130 тысяч долларов, которые передали футболисту через сестру Жанну. Через год после случившегося ему оформили инвалидность. В 2011 году Мандрыкин пошел на поправку, а в 2012-м сообщил об улучшении своего состояния.

«Уже могу сам себе лицо почесать. По крайней мере правой рукой. Раньше беда была — чуть что, звал сестру, маму. А теперь проблем нет. Бицепсы благодаря упражнениям стали заново расти. Именно там закрепляются мышцы, отвечающие за работу пальцев. А еще спину могу приподнимать. А еще в настольный теннис играю. Да-да! Ракетку привязывают к ладони — и вперед. Это больше для тренировки, побеждать-то рановато!» — признавался Вениамин «СЭ».

Футболист продолжал реабилитацию, но, к сожалению оставался прикован к кровати.

Смерть Вениамина Мандрыкина

6 августа 2023 года стало известно о смерти 41-летнего вратаря. Причиной стал инфаркт.

«Он долго болел, особенно в последнее время. Появились боли, инфаркт обширный. В больницу его забрали сегодня. К сожалению, они ничем не смогли помочь уже. В приемный привезли. Там остановка сердца», — приводит РЕН ТВ слова Жанны Мандрыкиной, сестры культового вратаря.