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Биография Вениамина Мандрыкина: карьера и жизнь после страшной аварии

Экс-вратарь ЦСКА Мандрыкин умер на 42-м году жизни
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Вениамин Мандрыкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вениамин Мандрыкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Мартанов, архив «СЭ»
Вениамин Мандрыкин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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История экс-голкипера ЦСКА.

В воскресенье, 6 августа, не стало бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина. Он скончался в возрасте 41 года из-за сердечного приступа. Армейский клуб собирается организовать минуту молчания перед матчем FONBET Кубка России против «Факела» в память о голкипере, который завершил карьеру в 2010 году из-за серьезных травм, полученных в ДТП.

Семья и детство Вениамина Мандрыкина

Вратарь родился 30 августа 1981 года в Оренбурге. Его рост — 189 см, вес — 83 кг. Футбольную карьеру Мандрыкин начал во Владикавказе, куда переехала его семья. Свои первые шаги в футболе он совершал в школе «Юность», хотя поначалу не рассматривал этот вид спорта как основную деятельность.

В 1993 году Вениамин даже ушел из спортшколы «Спартак», но его убедили остаться в спорте. Тренер Валерий Горохов настоял на участии голкипера в турнире среди юношей в США. «Спартак» одержал победу — и Мандрыкин продолжил заниматься футболом.

В 1998-м он участвовал во Всемирных юношеских играх. Вскоре после этого Валерий Газзаев позвал его в «Аланию», где через два года Вениамин пробился в основной состав.

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Клубная карьера Вениамина Мандрыкина

Во время выступления в «Алании» голкипер побывал на просмотре в «Бордо», но в итоге стал игроком ЦСКА. Этот этап карьеры Мандрыкина стал самым успешным в его биографии: в составе московского клуба он трижды становился чемпионом России, завоевал Кубок УЕФА, четыре раза выиграл Кубок и трижды — Суперкубок страны.

За ЦСКА Вениамин играл до февраля 2008 года, когда на правах аренды (на один сезон) перебрался в «Томь». После были «Ростов», «Спартак» (Нальчик) и брянское «Динамо».

«Так тянуло на поле, что готов был ехать куда угодно, — объяснял выбор последнего клуба сам Мандрыкин. — В Брянске снова начал получать удовольствие от футбола. Помог команде спастись от вылета. На следующий сезон строил большие планы».

Вениамин Мандрыкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карьера Вениамина Мандрыкина в сборной России

В составе национальной сборной страны голкипер провел два матча. Оба — в 2003 году (12 февраля — против Кипра и 30 апреля — в отборе на чемпионат Европы с Грузией).

Также Вениамин выступал за молодежную сборную России в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2002.

Окончание карьеры Вениамина Мандрыкина

Голкипер завершил карьеру в 29 лет после тяжелейшего ДТП, в результате которого он сломал позвоночник и был лишен возможности передвигаться самостоятельно.

Достижения Вениамина Мандрыкина

  • Трехкратный чемпион России

  • Двукратный серебряный призер чемпионата России

  • Бронзовый призер чемпионата России

  • Четырехкратный обладатель Кубка России

  • Трехкратный обладатель Суперкубка России

  • Обладатель Кубка УЕФА

  • Награжден орденом Дружбы (2006)

Вениамин Мандрыкин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Личная жизнь Вениамина Мандрыкина

Со своей супругой Дианой футболист познакомился во Владикавказе. В ноябре 2000 года Вениамин женился на модели, в 2001-м супруги переехали в Москву — Мандрыкина пригласили играть за ЦСКА. Спустя два года у пары родился первенец — Давид. А в 2007-м на свет появился еще один сын, Даниил.

После того как футболист попал в ДТП и оказался прикован к постели, супруги развелись официально, хотя перестали жить вместе еще за два года до этого. По словам Дианы, они с Вениамином расстались друзьями — просто решили, что так для обоих будет лучше.

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Авария с участием Вениамина Мандрыкина

В ноябре 2010 года жизнь вратаря разделилась на до и после. Он попал в серьезное ДТП в Брянске, врезавшись в дерево на своем автомобиле. В результате аварии Вениамин получил компрессионный перелом шейного позвонка и повредил спинной мозг. Два месяца футболист находился в медикаментозной коме и перенес операцию на позвоночнике.

Врачам удалось стабилизировать его состояние. Но футболист оказался прикован к кровати и был вынужден завершить карьеру в 29 лет. В отношении Мандрыкина изначально возбудили уголовное дело — по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Но позднее оно было прекращено с согласия прокуратуры, так как стороны пришли к примирению.

«Превышал я крепко, что и говорить. Не справился с управлением. Надо поворачивать направо, а скорость огромная. Колесом въехал в бордюр — и машина взлетела. Приземлилась на крышу, прямо у водительского места. Было нас пятеро — Максим и Марат, тоже футболисты брянского «Динамо», и две девчонки. Все восемь подушек сработали. А на крыше они не предусмотрены. Удар пришелся мне в голову и пошел ниже, четвертый позвонок разлетелся на осколки. Пятый сместился. Я сразу отключился», — рассказал Мандрыкин в рубрике «СЭ» «Разговор по пятницам».

Фото Александр Мартанов, архив «СЭ»

Инвалидность Вениамина Мандрыкина

Действующие и бывшие игроки ЦСКА собрали средства на лечение голкипера — 130 тысяч долларов, которые передали футболисту через сестру Жанну. Через год после случившегося ему оформили инвалидность. В 2011 году Мандрыкин пошел на поправку, а в 2012-м сообщил об улучшении своего состояния.

«Уже могу сам себе лицо почесать. По крайней мере правой рукой. Раньше беда была — чуть что, звал сестру, маму. А теперь проблем нет. Бицепсы благодаря упражнениям стали заново расти. Именно там закрепляются мышцы, отвечающие за работу пальцев. А еще спину могу приподнимать. А еще в настольный теннис играю. Да-да! Ракетку привязывают к ладони — и вперед. Это больше для тренировки, побеждать-то рановато!» — признавался Вениамин «СЭ».

Футболист продолжал реабилитацию, но, к сожалению оставался прикован к кровати.

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Смерть Вениамина Мандрыкина

6 августа 2023 года стало известно о смерти 41-летнего вратаря. Причиной стал инфаркт.

«Он долго болел, особенно в последнее время. Появились боли, инфаркт обширный. В больницу его забрали сегодня. К сожалению, они ничем не смогли помочь уже. В приемный привезли. Там остановка сердца», — приводит РЕН ТВ слова Жанны Мандрыкиной, сестры культового вратаря.

Вениамин Мандрыкин
ФК ЦСКА (Москва)
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