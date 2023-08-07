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Сегодня, 00:00

«Зенит» буксует на старте сезона. У команды Семака есть ряд проблем, которыми могут воспользоваться конкуренты

«Динамо» обыграло «Зенит» со счетом 3:2
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Игровой момент в матче «Зенит» — «Динамо».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Вопросы есть по каждой линии.

«Зенит» проиграл дома «Динамо» в третьем туре РПЛ со счетом 2:3, пропустив решающий мяч на шестой добавленной минуте. Для сине-бело-голубых это уже вторая потеря очков в новом сезоне, и в данный момент действующий чемпион делит 6-9-е место по набранным очкам. Отрыв от лидирующих «Спартака» и «Краснодара» — уже пять баллов.

Константин Тюкавин (&laquo;Динамо&raquo;) в&nbsp;матче 3-го тура РПЛ против &laquo;Зенита&raquo;. Это уже серьезно: «Зенит» проиграл «Динамо» и увяз в середине таблицы

Такое порой случается. Например, «Манчестер Сити» в прошлом сезоне АПЛ тоже завалил старт, и к зиме уже многие успели короновать «Арсенал», но на дистанции все равно свое взяли опыт и класс. Так что делать прогнозы и далекоидущие выводы сейчас точно не стоит. Но вообще в новый сезон «Зенит» входит с целым рядом вопросов, на которые нет однозначного ответа. Более того, каждый из них может перерасти в серьезную проблему по ходу чемпионата.

Начнем с вратарской линии — давнего бича команды Семака. Уже трудно вспомнить, когда в воротах «Зенита» был топовый по российским меркам голкипер. Андрей Лунев в лучшей форме — уже давно персонаж из истории, а сильнее Михаила Кержакова в рамке с того момента никого так и не появилось. Это хороший старательный вратарь, но при всем уважении не выдающийся. А кто еще? Одоевский шансом не воспользовался, Васютин — резервист, приобретенный у «Сочи» Адамов в прошлом сезоне не впечатлял. Вратарский вопрос для питерского гранда долгое время был второстепенным, чемпионства клепались и без крутого кипера. Но одно дело, когда в центре обороны выжигают Ракицкий, Иванович или Ловрен, и другое, когда на их месте играют молодые Эракович и Ренан.

И это — второй опасный момент для Семака. Да, Ренан и Эракович — перспективные молодые защитники с хорошим первым пасом, плюс есть Алип с Чистяковым, а в сентябре должен восстановиться Родригао. Но весь этот набор нестабилен, что было особенно заметно в матче с «Динамо» — серб пускал передачи за спину, бразилец бездарно привозил, а Алип упустил своего игрока на 95-й минуте, что привело к обидному поражению. Очевидно, нынешний центр обороны собран на перспективу, но здесь и сейчас он не может дать чемпионские уверенности и качества. И вряд ли по ходу этого сезона что-то серьезно изменится.

Проблемной можно назвать и позицию центрального нападающего. Таковой она была и в прошлом сезоне, но тогда недостаток голов компенсировал великолепный Малком. Сейчас его нет, голы нужны, а гарантировать их в нужном количестве не может больше никто. Да, Кассьерра забил три гола в первых двух турах, а Сергеев спровоцировал второй гол в ворота «Динамо» вскоре после выхода на замену. Но нельзя забывать, что эта парочка в прошлом сезоне на двоих забила 20 голов во всех турнирах. Не выдающийся результат, учитывая превосходство «Зенита» над конкурентами. Так что и сейчас ждать стабильных выступлений от Матео и Ивана — дело рискованное.

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Где «Зенит» уж точно сохранил качество, так это в полузащите. Но и тут есть вопросы. Клаудиньо и Вендел все еще роскошны, что оба и продемонстрировали в игре с «Динамо». Но не забываем, что совсем недавно оба чуть не покинули клуб со скандалом. Хватит ли им мотивации весь сезон держать уровень в РПЛ? Не захотят ли к зиме сорваться из России снова? Опять вопросы, на которые невозможно дать однозначные ответы.

Делать выводы о том, что «Зенит» вдруг перестал быть фаворитом чемпионской гонки, пока преждевременно и даже глупо. Прошло всего три тура, и провальный старт сезона — дело житейское. Но первые игры подсветили для штаба Семака ряд важных вещей, на которые стоит обратить внимание. По крайней мере конкурентам в борьбе за золото уже сейчас они должны быть очевидны.

Александр Кержаков
Сергей Семак
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Роберт Ренан
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