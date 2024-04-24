Непредсказуемое дерби, матч жизни для «Сочи», сколько забьет «Зенит»? Главные интриги перенесенного тура

Наш футбол не дает передохнуть.

Туры среди недели — редкое явление в российском календаре. Оно и здесь не планировалось, но случился вынужденный перенос. Зная все обстоятельства, можно с уверенностью сказать, что такого контекста в марте бы не было. Во-первых, мы увидим дерби обескровленного ЦСКА и начавшего очередную новую жизнь «Спартака». Во-вторых, совершенно иную ценность теперь имеют матчи с участием команд из нижней части таблицы.

Как Федотов справится без Роши, Дивеева и Файзуллаева?

Во взаимоотношениях «Спартака» и ЦСКА было некоторое затишье — постковидные матчи практически не запомнились. Рекордсмен по количеству дерби Акинфеев называл те игры «тухленькими». Но последние три встречи получились что надо! 2:2 на Песчанке осенью 2022-го с перебранкой Абаскаля и Федотова, тот же счет в Тушине через год со спасительным голом Медины, только что сменившего красно-синюю футболку на красно-белую. А между ними — домашняя победа «Спартака» с дублем Промеса и запоминающимся интерактивом в исполнении Соболева и Роши.

Продолжения в этот раз не будет: бразильский защитник в четверг не сыграет, он получил красную за грубый фол против игрока «Ахмата» Садулаева. Вообще матч с грозненцами стал настоящим кошмаром для армейцев: домашнее поражение от аутсайдера и потеря трех основных игроков на дерби — помимо Роши, красную получил Дивеев, а у Файзуллаева перебор желтых.

Что делать Федотову, который потерял трех ведущих футболистов? Тут вариантов немного. Самый очевидный: Агапов с фланга возвращается в центр обороны и создает тройку с Мойзесом и Зделаром, на правом краю выходит Келлвен, на левом — Гайич. Кандидат на замену Файзуллаева тоже очевиден — это Давила. На острие выйдет Мусаев, под ним Чалов и чилиец, в центре — Обляков и Мендес. Федотов вообще мастер переводов игроков на неожиданные позиции (один Агапов в роли латераля чего стоит), но здесь вряд ли стоит ждать больших сюрпризов.

Футболисты «Спартака» уверенно переиграли «Ростов». Фото ФК «Спартак»

Каким в этот раз будет «Спартак» Слишковича?

«Спартак» перед этим дерби куда менее предсказуем. В команде началась новая жизнь после расставания с Абаскалем. Началась неплохо — приемлемая с эмоциональной точки зрения ничья в Петербурге и впечатляющий разгром «Ростова» на выезде.

Но каким будет «Спартак» с ЦСКА — предположить очень сложно. Сыграет ли снова с тремя центральными защитниками, отзеркалив схему Федотова? Выйдет ли в старте Соболев, начинавший в Ростове в запасе? А может, наконец-то с первых минут сыграет Джикия? Пока у нас слишком мало насмотренности, чтобы наверняка предугадывать даже такие базовые моменты.

Безусловно, «Спартаку» повезло в Ростове — победу красно-белых предопределили ошибки Песьякова в начале второго тайма. Но нельзя не отдать должное Слишковичу за то, как он подготовил команду к игре по конкретному сопернику. «Спартак», у которого этой весной возникли большие проблемы с атакой, впереди действовал на самых тонких моментах карпинского футбола — высокой линии обороны и обязательном розыгрыше через вратаря.

Игра ЦСКА тоже стабильна, и временный тренер «Спартака» наверняка постарается надавить на недостатки обороны, особенно с учетом кадровых потерь соперника. Одно можно сказать точно — красно-белые подходят к дерби в хорошем настроении. Команда выдохнула и расправила плечи после расставания с тренером, сотрудничество с которым изжило себя. А элементарная уверенность в себе может стать залогом успеха в этом непредсказуемом дерби.

Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Зенит» выиграет 1:0?

«Зенит» дома сыграет с «Рубином», и от этой встречи сложно ожидать чего-то захватывающего. Глядя на игру чемпиона в подавляющем большинстве матчей, создается ощущение, что в Петербурге решают какую-то обязательную техническую задачу. 1:0 с «Балтикой», 1:0 с «Оренбургом» — «Зенит» тратит ровно столько сил и эмоций, чтобы взять дежурные три очка и приблизиться к очередному титулу. Но наблюдать за этим совершенно неинтересно, особенно нейтральному зрителю. Чемпионство никуда не денется, а дальше в «Зените» должны крепко подумать над какими-то кадровыми решениями, если будет стоять задача повысить зрелищность и мотивацию.

«Рубин» — пожалуй, единственная команда из нижней части таблицы, которая относительно спокойно может доигрывать оставшиеся шесть туров. Семь команд, которые располагаются ниже, будут участвовать в битве за выживание, какой у нас, пожалуй, не было никогда.

Сочинцы не теряют надежды остаться в РПЛ. Фото ФК «Сочи»

Матч жизни для «Сочи»?

Буквально по ходу предыдущего тура казалось, что места в стыках и прямые билеты в первую лигу между собой распределят четыре команды — «Сочи», «Балтика», «Ахмат» и «Урал». Но нижняя четверка так поперла, что затащила в борьбу за выживание еще три команды — «Оренбург», «Факел» и «Пари НН».

В этом туре будет только один прямой стык — «Ахмат» примет «Сочи». Сочинцы после смены тренера и половины состава оставляют очень приятное впечатление, но этого мало. Во-первых, слишком большое отставание получил принявший команду Морено. Во-вторых, не хватает побед; на одних ничьих с последнего места не подняться. До 15-й строчки, на которой располагается как раз «Ахмат», сейчас четыре очка, и это делает встречу в Грозном во многом судьбоносной.

Все остальные сыграют с командами из верхней части таблицы. «Оренбург» примет «Динамо» — через неделю после кубковой встречи, которая завершилась победой бело-голубых (4:2). «Пари НН» попробует прервать серию из четырех поражений в домашней игре с «Локомотивом»; «Урал» в Екатеринбурге сыграет с «Ростовом» — и это еще один кубковый ремейк: на прошлой неделе команда Карпина далеко не основным составом выбила соперника из турнира; «Факел» примет «Крылья» — и здесь воронежцам явно нужнее. И, наконец, «Балтика» на выезде встретится с «Краснодаром»: команды с разных полюсов таблицы, но «быкам» тут точно ничего не гарантировано.

Было много разговоров о том, что без еврокубков к концу чемпионата в таблице будет слишком много болота — команд, которые ни на что не претендуют. Но неожиданно сложилось так, что следить за борьбой за выживание будет интереснее, чем за тем, что происходит наверху. Предстоящий тур станет явным подтверждением: ни одного проходного матча в нем не будет.

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«Сочи» совсем недавно победил «Спартак», а еще поделил очки с ЦСКА и «Локомотивом». Команда на подъеме, а в букмекерской компании FONBET на то, что южане не проиграют в Грозном, можно поставить за внушительный коэффициент 1.63.