«Зенит» разгромит «Рубин», а «Спартак» не проиграет ЦСКА. Прогнозы на 21-й тур РПЛ

Плотников и Яшин дали прогнозы на матчи 21-го тура РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-вратарь «Кубани», ЦСКА и «Динамо» Евгений Плотников и музыкант Алексей Яшин.

«Оренбург» — «Динамо»

Евгений Плотников — 1:2. «Динамо» обрело уверенность, по подбору футболистов оно сильнее «Оренбурга».

Алексей Яшин — 1:3. «Динамо» на подъеме. И после побед в двух последних матчах оно выиграет и этот.

«Пари НН» — «Локомотив»

Евгений Плотников — 0:2. У «Локомотива» давно не было побед. Он должен настроиться на данный матч, борьба за высокие места еще продолжается.

Алексей Яшин — 1:2. «Локомотив» борется за место в тройке. «Пари НН» разгромно проиграл «Динамо». Он попробует зацепиться за очки, но больше одного мяча не забьет.

«Зенит» — «Рубин»

Евгений Плотников — 3:0. «Зенит» не имеет права оступаться. Думаю, что он дома разгромит «Рубин», состав у него отличный.

Алексей Яшин — 2:0. «Рубин» слабый. «Зенит» у себя дома — это машина!

«Краснодар» — «Балтика»

Евгений Плотников — 3:1. «Краснодар» не имеет права терять очки, тем более дома. И по составу, и по качеству игры «быки» превосходят «Балтику».

Алексей Яшин — 3:1. «Краснодару» нужна победа, он объективно сильнее соперника.

«Урал» — «Ростов»

Евгений Плотников — 2:2. Думаю, что в Екатеринбурге будет результативная ничья. У «Ростова» был неудачный матч против «Спартака», поэтому он должен реабилитироваться. А «Урал» борется за выживание.

Алексей Яшин — 1:1. «Урал» у себя дома играет в «автобус» и выбегает в редкие контратаки, поэтому ставлю на 1:1.

«Факел» — «Крылья Советов»

Евгений Плотников — 1:2. Хоть у «Факела» в Воронеже будет сильная поддержка, но «Крылья» сильнее по составу и показывают интересный футбол.

Алексей Яшин — 1:2. «Факел» традиционно сильно выступает дома, но в этот раз он проиграет.

ЦСКА — «Спартак»

Евгений Плотников — 1:2. У ЦСКА есть проблемы с составом, три важных игрока пропустят встречу, поэтому поставлю на победу «Спартака». Тем более он будут вдохновлен разгромом «Ростова».

Алексей Яшин — 2:2. У ЦСКА половины основы нет, но он играет дома. А «Спартак» после «Ростова» побежит забивать.

«Ахмат» — «Сочи»

Евгений Плотников — 2:2. «Сочи» хорошо смотрится весной, постоянно берет очки и цепляется за место в РПЛ. «Ахмат» после победы над ЦСКА будет в отличном настроении. Поэтому ставлю на результативную ничью.

Алексей Яшин — 2:1. «Ахмат» после победы над ЦСКА на подъеме, поэтому выиграет у «Сочи».