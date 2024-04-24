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Сегодня, 00:00

«Зенит» разгромит «Рубин», а «Спартак» не проиграет ЦСКА. Прогнозы на 21-й тур РПЛ

Плотников и Яшин дали прогнозы на матчи 21-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Роман Зобнин, Антон Заболотный, Георгий Джикия в матче «Спартака» и ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-вратарь «Кубани», ЦСКА и «Динамо» Евгений Плотников и музыкант Алексей Яшин.

«Оренбург» — «Динамо»

Евгений Плотников — 1:2. «Динамо» обрело уверенность, по подбору футболистов оно сильнее «Оренбурга».

Алексей Яшин — 1:3. «Динамо» на подъеме. И после побед в двух последних матчах оно выиграет и этот.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Динамо

«Пари НН» — «Локомотив»

Евгений Плотников — 0:2. У «Локомотива» давно не было побед. Он должен настроиться на данный матч, борьба за высокие места еще продолжается.

Алексей Яшин — 1:2. «Локомотив» борется за место в тройке. «Пари НН» разгромно проиграл «Динамо». Он попробует зацепиться за очки, но больше одного мяча не забьет.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 18:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Локомотив

«Зенит» — «Рубин»

Евгений Плотников — 3:0. «Зенит» не имеет права оступаться. Думаю, что он дома разгромит «Рубин», состав у него отличный.

Алексей Яшин — 2:0. «Рубин» слабый. «Зенит» у себя дома — это машина!

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Рубин

«Краснодар» — «Балтика»

Евгений Плотников — 3:1. «Краснодар» не имеет права терять очки, тем более дома. И по составу, и по качеству игры «быки» превосходят «Балтику».

Алексей Яшин — 3:1. «Краснодару» нужна победа, он объективно сильнее соперника.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 20:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Балтика

«Урал» — «Ростов»

Евгений Плотников — 2:2. Думаю, что в Екатеринбурге будет результативная ничья. У «Ростова» был неудачный матч против «Спартака», поэтому он должен реабилитироваться. А «Урал» борется за выживание.

Алексей Яшин — 1:1. «Урал» у себя дома играет в «автобус» и выбегает в редкие контратаки, поэтому ставлю на 1:1.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 16:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Ростов

«Факел» — «Крылья Советов»

Евгений Плотников — 1:2. Хоть у «Факела» в Воронеже будет сильная поддержка, но «Крылья» сильнее по составу и показывают интересный футбол.

Алексей Яшин — 1:2. «Факел» традиционно сильно выступает дома, но в этот раз он проиграет.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 18:15. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Крылья Советов

ЦСКА — «Спартак»

Евгений Плотников — 1:2. У ЦСКА есть проблемы с составом, три важных игрока пропустят встречу, поэтому поставлю на победу «Спартака». Тем более он будут вдохновлен разгромом «Ростова».

Алексей Яшин — 2:2. У ЦСКА половины основы нет, но он играет дома. А «Спартак» после «Ростова» побежит забивать.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

«Ахмат» — «Сочи»

Евгений Плотников — 2:2. «Сочи» хорошо смотрится весной, постоянно берет очки и цепляется за место в РПЛ. «Ахмат» после победы над ЦСКА будет в отличном настроении. Поэтому ставлю на результативную ничью.

Алексей Яшин — 2:1. «Ахмат» после победы над ЦСКА на подъеме, поэтому выиграет у «Сочи».

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Сочи

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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