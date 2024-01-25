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Сегодня, 12:20

Яркий утренник в Эмиратах. Кононов начал в «Торпедо» с поражения от ЦСКА

ЦСКА обыграл «Торпедо» в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов.
Фото ФК «Торпедо»
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Московское дерби в Абу-Даби осталось за армейцами.
Товарищеские матчи. Клубы.
25 янв, 10:00. ()
ЦСКА
3:2
Торпедо М

ЦСКА завершал первый сбор в Эмиратах матчем с «Торпедо». Получился настоящий утренник: изначально планировали начать в полдень по местному времени, но в итоге игру перенесли еще на час раньше. Торпедовцы тренируются меньше недели, потому для них это был первый матч. И не просто в году — первый при новом главном тренере Олеге Кононове и новом руководстве. Получается, историческая игра для черно-белых.

Олег Кононов и&nbsp;Александр Волнушкин. «Кононов — один из лучших тренеров в России. Наша цель — 14 побед в 14 турах». Интервью нового президента «Торпедо»

Делать какие-то выводы, тем более на столь раннем этапе подготовки, конечно же, бессмысленно. Тем более что ЦСКА тренируется дольше и уже успел провести один матч (4:1 с командой из Омана). Естественно, игровое преимущество было у армейцев. Команда играла в атаку, хорошо двигалась. Как и во встрече с оманцами, здорово смотрелся Обляков. Правда, с игры красно-синие так и не забили — все три гола пришли после стандартов. Ну а «Торпедо» в принципе выглядело неплохо (особенно для первого раза), при этом еще и эффективно сыграв в атаке.

Торпедовцы дважды вели в счете. Первым забил вечный Лебеденко: 40-летний форвард убежал от защитников и приложил к моменту весь свой опыт. ЦСКА быстро отыгрался, воспользовавшись угловым: Мусаев головой по завораживающей траектории отправил мяч за шиворот Бабурина. Для новичка армейцев это был первый выход в старте, и уже можно сказать, что конкуренцию в атаке он точно освежит. Второй мяч «Торпедо» провел еще один ветеран (не при Лебеденко будет сказано) — Полоз замкнул прострел с фланга.

Сразу после перерыва ЦСКА снова отыгрался после углового — на этот раз забил Роша. Ну а победным оказался штрафной Облякова. Точно такое же исполнение, что и пару дней назад в игре с «Созаром». И еще много моментов армейцы растранжирили — чего стоит только нереализованный выход один на один Давилы. В большом интервью «СЭ» чилиец признавался, что рассчитывает получать больше игрового времени. Для этого нужно еще поработать.

Если атака ЦСКА оставила хорошее впечатление, то в обороне команда Федотова была далеко не безупречна. В концовке форвард торпедовцев Мелекесцев дважды мог сравнивать — в одном моменте он не попал в створ, а в другом ЦСКА выручил Тороп.

Ну а для «Торпедо» Кононова это неплохая отправная точка. Турнирное положение команды в первой лиге непростое — восемь очков до зоны стыков. Новый президент Волнушкин говорил про «максимальные задачи» и «14 финалов», однако слов про оперативное возвращение в РПЛ от него не было. Но вряд ли все эти перестановки в «Торпедо» затевались для чего-то другого.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Кононов
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