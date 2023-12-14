«Компенсация за Юрана — 200 миллионов. У нас рабов нет». Интервью босса «Пари НН»

Председатель совета директоров нижегородцев Дмитрий Кондратов ответил на вопросы «СЭ».

После матча с ЦСКА наняли психолога

— Как вы оцените результаты первой части сезона для «Пари НН»?

— Положительно. Это хороший старт для нас, но считать очки надо в конце сезона. Нам есть к чему стремиться. Мы не выигрываем в гостях, над этим нужно работать. В целом то количество очков, которое у нас сейчас, наверное, отражает реальность. Вряд ли мы могли набрать сильно больше, но и меньше — тоже. Думаю, что нынешнее девятое место — наше заслуженное сейчас.

— Почему «Пари НН» такая домашняя команда?

— Мы активно работаем над этим. Дома меньше давления. А в гостях ребята пока не справляются — ноги трясутся. Это было особенно видно с ЦСКА. Игра давалась, но сами ее упустили. Сказывается давление из-за столь высокого места в таблице, которое команда никогда ранее не занимала. Сейчас мы наняли клубного психолога, активно занимаемся этой историей. Думаю, весной увидим совершенно другую команду.

— Когда появился психолог?

— После матча с ЦСКА. Он проводит работу с каждым из футболистов. Смотрит, как игрок себя ведет в обычной жизни, как он действует под давлением. Потом мы должны привести поведение под давлением на поле к тому же знаменателю, что и в обычной жизни. Это большая работа. Мы понимаем, у кого какие проблемы. Каждый футболист имеет возможность обращаться к клубному психологу и по своим личным проблемам.

— Юран тоже общается с психологом?

— При желании он может. Понятно, что появление психолога с ним согласовано. Они общались, и Сергей Николаевич допустил его к команде.

Сергей Юран и Зе Турбо. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— В начале сезона было много слухов о возможной отставке Юрана. Как это вспоминаете сейчас?

— С первого дня говорил, что это какой-то непонятный вброс. Вопроса об отставке Юрана не было. Мы не тот клуб, который делает резкие движения. Прекрасно понимаем, что с нашими возможностями мы идем хорошо, хотя всегда хочется большего. И в этом сезоне мы даже могли в какой-то момент заскочить на третье место, но нужно быть реалистами. Есть слабые места, которые нужно закрывать и усиливаться. Возвращаясь к Юрану: к нему ни у меня, ни у совета директоров никогда не было вопросов.

— У Юрана серьезные амбиции. Сохранить тренера — первостепенная задача?

— Первостепенная — сделать из «Пари НН» команду, которая будет бороться за высокие места. Никого насильно держать не будем. Если человек хочет, он может уходить. Главное, чтобы за это клуб получил компенсацию. Но очень надеюсь, что наш путь будет приносить такой результат, при котором Сергею Николаевичу не будет смысла уходить.

— Компенсация за Юрана — 200 миллионов рублей?

— Да.

— Юрист Юрана опровергал эти цифры...

— Мы уже обсудили этот вопрос. Видимо, человек не совсем понял, о чем идет речь. Эта сумма указана в контракте. У нас рабов нет. Если кто-то хочет уйти, мы понимаем, что насильно держать его нет смысла. В противном случае страдают все.

Милорад Мажич. Фото Global Look Press

Мало кто знает, как выглядит Мажич

— И Юран, и клуб обращают много внимания на судейство. Некоторые команды уже встретились с боссом судей Милорадом Мажичем. Когда он приедет к «Пари НН»?

— Мы уже давно просим его с нами поговорить. Человек, видимо, очень занят и не хочет ехать в Нижний Новгород. Это его дело. Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы какие-то вопросы он пояснил команде. Ничего ужасного в диалоге не вижу. Наоборот, в ходе него мы можем закрыть какие-то вопросы. После матчей эмоции бурлят, но без них футбол скучен.

— Не слишком ли часто в «Пари НН» обсуждают судейство?

— Нет. Мы несколько раз предлагали приехать и поговорить. Нам не идут навстречу. В таком случае я не вижу причин у Юрана и команды не говорить о судействе. Если представители судейского корпуса приедут и дадут объяснения, вопросы отпадут и риторика будет мягче. Это не наша вина. Мы давно ждем Мажича, да и кто-то другой может тоже приехать. Это не важно, важны ответы на вопросы. В этом году мы смотрели статистику решений ЭСК, когда комиссия вставала на сторону арбитров. Процент в текущем сезоне существенно выше, чем в прошлом. Видимо, наши судьи стали настолько лучше работать, что все их решения подтверждаются? Это странно. Защищать рефери — хорошо, но в таком случае надо объяснять их решения. Нам их никто не объясняет. Поэтому мы и недовольны.

— Президент РПЛ Александр Алаев пару месяцев назад говорил о том, что не видел Мажича ни разу.

— Я тоже. Номера его у нас тоже нет — делаем запрос в РФС. Наверное, ответ придет, когда Мажич захочет приехать. Я сам пять лет отработал в КДК РФС, постоянно видел предыдущих глав судей. Но когда сейчас прихожу в гости в РФС, то Мажича никогда не вижу. Может быть, он проходил мимо, а я его не узнал? Потому что мало кто знает, как он выглядит.

Фото Александр Чурбанов/ФК «Пари НН»

Миллиард на зарплаты? Это больше половины нашего бюджета

— В начале сезона генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов говорил, что выход на самоокупаемость возможен уже в следующем сезоне. Как обстоит ситуация сейчас?

— Пока это все планы. На данный момент не получается полностью выйти на самоокупаемость, но мы улучшаем наши финансовые показатели. Думаю, что при хорошем раскладе выход на самоокупаемость в следующем сезоне вполне реален.

— По данным сайта Capology, «Пари НН» в год тратит больше миллиарда рублей на зарплаты. Эти данные верны?

— Нет. Для понимания, миллиард рублей — больше половины нашего бюджета. Тяжеловато нам было бы существовать, если бы мы столько тратили на зарплаты.

— «Пари НН» работал над сотрудничеством с авиаперевозчиком. На какой стадии этот вопрос сейчас?

— К сожалению, сейчас его нет. Мы постоянно ищем новых партнеров. Хотим, конечно, найти авиаперевозчика. Это реально большие затраты, которые можно срезать и отправить, например, на зарплаты футболистам.

— Какие позиции клуб намерен усилить зимой?

— Мы в принципе уже подписали контракт с центральным защитником Кириллом Глущенковым (из белорусского «Торпедо-БелАЗ». — Прим. «СЭ»). После Нового года он присоединится к команде. А остальные позиции будут закрываться, если кто-то будет уходить. Закупки не будет. Будем усиливаться там, где мы хотим видеть ротацию. На данный момент нам нужны еще два игрока в центр поля.

— Следите ли за выступлением в «Локомотиве» вашего игрока Сулейманова?

— Конечно. Тимур — большой молодец. Он очень старательный парень. Уверен, что выполнит условия для того, чтобы выкуп со стороны «Локомотива» состоялся. В московском клубе ему доверяют, он воспитанник «Локо», это его дом. Мы очень рады за Тимура. Ребята с ним общаются и поддерживают. Мы стараемся создать атмосферу, где нет бывших футболистов «Пари НН». Поэтому за Сулика мы тоже переживаем.

— Главный актив «Пари НН» сейчас, наверное, Эдгар Севикян. Была информация, что в нем заинтересован «Нант». Это так?

— Пока ни одного официального предложения клуб не получал. Мы знаем о желании Эдгара попробовать себя в Европе. Будет предложение — будем думать. На данный момент он игрок «Пари НН».

— Был ли запрос от «Нанта» о сумме возможного трансфера?

— Был неофициальный запрос. С нами связались и спросили условия. Но это был высокопоставленный представитель клуба.

— Интерес «Краснодара» и ЦСКА тоже присутствует?

— Пока ничего нет. Понятно, что Эдгар интересен и за ним придут зимой. И я, и клуб это понимаем.

— Для вас стало неожиданностью, когда он сказал, что хочет выступать за Армению?

— Нет. Мы обсуждали это. Игрок сам выбирает, за кого играть. Это его право. Очень рады, что он вызывается и приносит пользу сборной Армении. Это явно его очень вдохновило. Если игрок счастлив, то и клуб счастлив.

— Была история, что хоккейное «Торпедо» хотело сыграть на вашем стадионе. Почему не получилось?

— Это скорее вопрос к руководителям арены и «Торпедо». У нас были опасения по газону, и мы лишь рекомендовали послушать агрономов.

— Теоретически такой матч возможен в будущем?

— Скорее всего. Если не страдает никто, то, конечно, можно. Все будут только за.

Фото Александр Чурбанов/ФК «Пари НН»

Когда-то нужно взрывать!

— «Пари НН» смело ведет себя в информационной среде...

— Когда-то нужно взрывать! А когда-то быть потише. Мы стараемся потише не быть. Мне кажется, у Давида Валерьевича (Мелик-Гусейнова. — Прим. «СЭ») это хорошо получается. По-моему, прикольно.

— Идея клуба — привлекать к себе как можно больше внимания?

— Да. В рамках разумного, конечно.

— История с Фантомасом, захватившим соцсети, — что это было?

— Была идея привлечения внимания к созданию медийной команды. Также неплохо зашло обыгрывание истории Пари — Париж. Хочется делать что-то веселое, чтобы люди приходили на футбол с улыбкой. Мне кажется, что сейчас это получается лучше, чем в начале сезона.

— Зачем клубу медиафутбольная команда?

— Мы хотим любыми способами приводить людей на стадион, попробовать с помощью этих инструментов заполнять трибуны. Хотим, чтобы и медийная команда играла здесь. Стадион проводит недостаточно много мероприятий. Хочется, чтобы футбола в городе было больше. Медийный футбол — инструмент, которым нужно пользоваться.

— Будет ли выступать команда в следующем сезоне Медийной футбольной лиги (МФЛ)?

— Разговоры идут, и они довольно позитивные.

— Какой бюджет у этой команды?

— Достаточный для существования в МФЛ и МКС (Московский кубок селебрити).

— Он может сравниться с бюджетом «Чисто Питера»?

— Нет. У нас меньше. Будем задействовать бывших футболистов, игравших в Нижнем Новгороде, блогеров и людей из Нижнего, но с федеральным звучанием. Надеюсь, у нас это получится.