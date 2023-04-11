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Сегодня, 14:20

Легенда о Жоре. Как Ярцев вписал себя в историю «Спартака» всего за пять лет

Игорь Рабинер
Обозреватель
Георгий Ярцев
Георгий Ярцев.
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Георгий Ярцев
Фото Сергей Колганов
Георгий Ярцев
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Рабинер и Георгий Ярцев.
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Сегодня исполнилось бы 75 лет Георгию Александровичу Ярцеву.

«Бы»... Ком в горле. Он не дожил до юбилея меньше года. Сколько сегодня было бы теплых слов, сказанных Санычу лично, а не в память о нем...

Та страшная новость как ножом полоснула. Той саблей, которую вам, Саныч, вручили в день 55-летия обожаемого вами Федора Черенкова и которая в ваших руках смотрелась так органично.

И кровоточит до сих пор. Невозможно было в ту новость поверить — особенно спустя несколько дней после матча ветеранов «Спартака» с «Зенитом» в Питере, когда Жора, как все его между собой называли, как ни в чем не бывало сидел с Олегом Ивановичем на скамейке «Петровского». Как в 96-м, на золотом матче с «Аланией», который не забудет ни один спартаковский болельщик, которому посчастливилось его видеть.

Игорь Рабинер и Георгий Ярцев.

Андрей Петрович Старостин в своем аристократическом стиле называл его — Жорж. Но нет, все-таки — Жора, только Жора. Образ — эмоциональный, с огненным взглядом, чуждый хитрости и расчету, близкий простым болельщикам — с именем Жорж монтировался не очень.

При этом словарный запас у Ярцева был богатейший — заслушаешься. Говорил — как книги писал. В интервью ни одной буквы в устном вроде бы строе речи, очень отличном у большинства от письменного, править не надо было.

Георгий Ярцев. «В 25 лет получил тяжелую травму в ЦСКА, нервный срыв — и выкурил первую сигарету...» Истории о Георгии Ярцеве

Его голос, слова, интонация до сих пор у меня в ушах. Они неповторимы. С ним несложно было поссориться, он был как спичка, зажигался в мгновение, заводился с полоборота. Но и помириться было так же легко, потому что злопамятным он точно не был, отходил быстро. Я ругал его во время и после Евро-2004, считал, что он сильно переборщил с изгнанием что-то там неосторожное, но далеко не запредельное брякнувшего испанским журналистам Мостового, был чересчур взвинчен (что за ним периодически наблюдалось). Какое-то время он дулся, но потом где-то встретились или созвонились, пара слов — и обиду как рукой сняло. Подкалывал, конечно, но весело и по-товарищески.

Ярцев был спринтером по натуре. Я с трудом представляю его играющим где-то двадцать лет, как Игорь Акинфеев, или работающим, как Юрий Семин. У каждого — свой ритм. В «Спартаке» Жора играл четыре года — зато как! А тренировал Саныч вообще один — зато как! И Уэльс, который был через два месяца после его прихода в сборную...

Георгий Ярцев
Сергей Колганов

Его приход в «Спартак» из Костромы, из второй лиги, в 29 лет, диалог с Бесковым: «Вы знаете, сколько мне?» — «Знаю. Ты опоздал ко мне на десять лет. Но не все еще потеряно» (последнюю фразу могу по словам переврать, но по смыслу — точно нет), стали каноническими. А не было бы того алогичного, казалось бы, перехода, в котором вся суть тренерского дара Бескова, то, может, не было бы ни 79-го, ни 96-го. Двух великих лет для «Спартака» и его истории.

У Ярцева были свои словесные клише, которые он повторял не в одном интервью, но тоже собственные, фирменные. Никто бы больше так не сказал. «Команда была как сжатый кулак, а не как растопыренные пальцы», «Пост главного тренера — это раскаленная сковорода»...

Какой он был порывистый, как резко все говорил и делал, так и умер — в одно мгновение.

И для меня символично, что последний раз все видели его на «Петровском». Там, где был, наверное, главный в его жизни триумф. И где он в 96-м взлетал с рук игроков в ноябрьское небо.

А в 2022-м, через несколько дней после возвращения на «Петровский» — взлетел и больше никогда не вернется. Но из людской памяти он не исчезнет никогда. Потому что память о себе он оставил яркую, созвучную своей фамилии.

Помним, Георгий Александрович. И любим. К кому-то из футбольных людей подходит слово «уважение». К вам — любовь...

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Старостин
Георгий Ярцев
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